利用穿梭巴士接載到境離境旅客 西塔機場增添附屬Ｄ翼緩衝排長籠

（本報訊）踏入金秋季節，西塔機場即將為迎接本年度兩個旅遊大節日，包括十一月的感恩節及十二月的聖誕與元旦黃金假期而作好準備。在機場旁樓高兩層的附屬D翼Concord D Annex設施即將啟用，疏導機場等候登機與到境的旅客。日前附屬D翼大樓正由機場五十名義工開始試用，希望在假日開放前解決所有服務漏洞，令機場服務更完善。

西塔機場附屬D翼位於D大樓旁，建造費用共三千八百四十萬元主要來自機場發展基金會，而基金會的經費則源自各航空公司所繳付的費用。旅客可以按正常登機程序在經過海關檢查後到達D大樓，然後通過天橋連接就可以步行到附屬D翼。那裏有六個登機閘口及三萬二千四百平方呎的空間接載往來旅客。西塔機場所有航空公司都有權使用這裡的的六個登機閘口，不過阿拉斯加航空、美國航空、邊疆航空及陽光之鄉航空將會是共用的常客。

附屬D翼身負另一重任是以穿梭巴士疏導旅客。由於西塔機場在過去五年內的發展迅速，已成為全國旅客流量最多的機場之一。在二Ｏ一二年至二Ｏ一七年期間，西塔機場的旅客量直線上升了百分之四十三，由三千三百二十萬人次增加至四千六百九十萬人次；在機場內每一個登機閘口都是全天候輪流使用。在繁忙時間及旅遊高峰期時，西塔機場的登機閘是供不應求的。這樣導致很多離境旅客被迫在候機室逾時等候登機，而到港旅客就要被迫留在飛機上靜心等候登機閘口落機。班機延誤也令航空公司增加成本。據悉本年五月至六月期間，西塔機場因為登機閘口不夠用而令航班苦等所造成的超支燃油高達十萬加侖。

為了令旅客舒適一些，西塔機場會從附屬D翼用巴士接載旅客往來到停機坪與大樓之間，接送旅客登機或到機場入境，希望可以緩和登機閘口不足的情況。附屬D翼會為旅客提供免費充電及Wifi服務與充足的休閒空間與機場設施。不過旅客就要適應在戶外登機的情況，他們要自己上落登機梯，在天氣惡劣如雨天、刮大風或落雪的日子就會有一些不便，但卻較諸在機上或在候機室增加輪候時間好。不過旅客在登機坪中自行上落飛機與機場大樓都不是新鮮事，在全球很多機場都己有先例，西塔機場祗是後來追上附加的新服務。