新加坡航空2019年將開通直飛西雅圖航班

（本報訊）新加坡航空公司（Singapore Airlines）日前宣佈，將於2019年開通新加坡直飛西雅圖航線。屆時，西雅圖將成為新加坡航空航線網絡中第5個美國城市，也是由新加坡提供直飛服務的第4個美國城市。

直飛西雅圖的航線將於2019年9月3日開通。開通初期，航班頻次為每週3班。 2019年10月起將增至每週4班。新航線將由空客A350-900客機執飛。空客A350-900客機配備42個商務艙座位、24個優選經濟艙座位和187個經濟艙座位。

新航班將於每週二、四、六上午9:25從新加坡起飛，航班號為SQ28，並於同日上午9:05抵達西雅圖（均為當地時間）。返程航班號為SQ27，將於每週二、四、六上午10:40從西雅圖起飛，並於次日下午17:30抵達新加坡。自2019年10月起，往返航班將於每週二、四、六、日執飛。以上計劃尚待監管部門批准。

新加坡航空公司首席執行官吳俊鵬先生表示：「新加坡航空開通西雅圖直飛航班，再次證明了新航在美國這一重要市場不斷擴大業務和航線網絡的承諾。這條全新的直飛航線還將進一步鞏固新加坡作為航空樞紐的地位，為乘客提供從東南亞、南亞和大洋洲等地到北美更快速、便捷的連接服務。」

截至2018年12月，新加坡航空每週將運營53班飛往美國的航班，其中包括27個新加坡-美國直飛航班。隨著明年西雅圖直飛航線開通，新航飛往美國的航班頻次將增至每週57班。

新航線機票將於2018年11月7日起通過多種渠道逐步開放預訂。