在盤中捕捉營養的世界

靜雯博客

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我現在最喜歡的是帶著豐富多彩、開胃，最重要的是健康又美麗的果盤去參加派對，它為我們提供了日常所需的營養。

想像一個沒有水果的世界，我們可能會無法生存。水果滋養我的皮膚，它的水元素可填飽肚子，熱量和脂肪也都很低。我很幸運，媳婦Tracy 經常帶給我們一個新鮮的水果盤。

水果盤也是我最喜歡贈送別人的禮物。如果沒有時間製作水果盤，只需購買各種水果並將它們放在籃子裡， 這是很好的禮物，可以增強任何人的健康。

今天，我們非常幸運，有很多可供選擇的水果。由於溫室種植， 水果不受季節的限制，例如， 我可以全年買到西瓜。我喜歡水果，因為可以提供我們維生素C、纖維和其它身體必需的營養素。一週七天，我每天吃各種水果來保持我的健康，不同的水果提供多種身體機能的需求。

水果對我們的健康起著如此重要的作用，可惜的是我的一些朋友並不常吃水果。由我的觀察顯示出這些人通常不是很開心且經常是消極的。他們經常脫水，缺乏對朋友和環境的同情。如果不吃大量的水果，我甚至一天都無法活。

以下是我一週吃的水果和從中獲得的好處：

●香蕉是一種抗抑鬱水果，有助於失眠。我早上吃半根香蕉，睡覺前吃另一半。

●橘子可對抗口臭。此外，它提供了大量的維生素C，促進牙齒的健康。如果想要美麗的皮膚，每天得吃橘子。

●西瓜是豐富的膠原蛋白（collagen,）來源，它是一種抗氧化劑，一個西瓜含有30％的水，比其它水果的卡路里（calorie）來得更少。

●蘋果是纖維的重要來源。華盛頓州立大學的科學家種植了60多種蘋果。Cosmic Crisp於1998年開發，由於它的體積大，受到種植者和零售商的歡迎，具有極好的風味和褐色，可以存放超過一年，仍然能保持它獨特的質地和風味，也是專為華盛頓種植者設計的品種。

當肚子餓時，拿個蘋果當零食吃是不錯的選擇。華盛頓州也種植了一些世界上最好的蘋果，如 Fuji, Red Delicious, Golden Delicious, Gala, Granny Smith, Honey Crisp 和 Braeburn等。在華州我們可用優惠的價格買到這些蘋果。

●葡萄在我的日常水果清單上。它們非常適合早餐以及餐後甜點，因為非常甜，我通常在吃完飯後才吃它們。葡萄有助於消化和抗衰老，怎能讓人不去喜歡去吃它們！一般市售的有紅色、黑色和綠色的葡萄，而我更喜歡那種綠色但無籽的葡萄，它們的價格相當合理。

●鳳梨（菠蘿）味道鮮美，尤其是鳳梨汁。我經常喝個不夠，這是強健骨骼的良好鈣源。

●芒果有助睡眠，具抗衰老的功效。嘗試用芒果炒雞肉，味道很棒。

●檸檬有助於對抗毒素。所以我會把它擠在沙拉上、一些熟肉裡或沖泡的茶裡。

每天享用水果，一段時間後，會看到並感受到這些好處的。