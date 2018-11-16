感恩節長週末交通進入高峰期 西塔機場準備外出旅遊溫馨提示

（本報訊）每年感恩節期間都是西塔機場的另一個交通繁忙高峰期。西雅圖港務局預計今年由十一月二十日至二十六日期間將會有逾九十萬人次進出機場。為了令旅客能在假日期間旅遊順暢，機場己準備妥善各種協調與措施，讓旅客們在出門前能夠一切暢順。

西塔機場發言人表示，超過半數約共百分之五十四的旅客每年都會從機場進出一或兩次，故此他們對機場的設施及環境都不會太陌生。由於目前所有服務都趨向電子化，利用智能電話下載機場各項查詢軟件查閱安檢輪候時間及登機閘資料等是最方便與省時的。旅客也可以透過電話號碼206-347-8045，輸入 「Update」就可以以短訊方式接收機場服務最新消息。

按一般航班及安檢程序需時情況，特別在節日期間，乘國內航班旅客應該提前最低限度兩小時到達機場，國際航班的旅客更要在三小時前到達。如果是可以的話，旅客在到達機場前預先自行打印登機證或與所乘航班預先辦妥登機手續，這樣可以減少輪候時間。

每逢節日期間，除了機場交通繁忙外，前往機場的路面情況也會較平常緊張。西塔機場建議市民可以考慮利用公共交通前往機場，大眾捷運如輕鐵或公車都是好選擇。如果選擇自駕到機場或者是出租者還車旅客，則更要注意路面交通情況。華州運輸署https://www.wsdot.wa.gov/及西雅圖交通部https://www.seattle.gov/transportation都會透過網站或交通軟件向市民提供各主要道路的最新交通消息。

西塔機場最近推出了一項內陸機登機閘前迎送旅客短暫實驗計劃，容許市民到機場越過安檢區迎接或歡送他們的旅客。這項實驗由現時起生效至十二月中旬結束。市民要在計劃前往機場的前一天下午一時三十分前在機場網站登記。安檢局審查後會在當晚向申請者發出批准通知書。據悉機場祗在星期二至星期六每天接受五十名申請者，詳情請瀏覽網站：https://www.portseattle.org/page/sea-visitor-passprogram。這項實驗計劃會為一些初到本地或有特殊照顧需求的旅客帶來方便。