當巨企總部落戶城市難

亞馬遜公佈第二總部選點鐵定在東岸後，繁榮之路開始向東行，對在西岸的老總部西雅圖是好還是壞？相信長遠前景來說是好的。

雖然一個地區如果能夠有像亞馬遜這樣的巨大企業存在及發展，是夢寐以求的事；因為企業對所在地的經濟、信譽、勞動市場等全方位發展都有著明顯推動，同時也牽著其他行業一起成長。不錯是助長了經濟，但同時也帶來了難以平衡與距離更大的貧富懸殊，名符其實是喜樂參半。

試問除了一般高科技人員年薪輕而易舉在年薪十數萬或更高以上外，基層打工者包括了大量的亞馬遜倉庫員工，還不是拿著最低時薪過活嗎？正當龐大的草根階層捱著大企業給城市送來經濟繁榮與生活指數步步高升時，他們卻可能因工資追不上物價而令生活變得拮据，這都是繁榮背後的可悲。

當亞馬遜宣佈了第二總部地點於紐約長島以及維吉尼亞州北部阿靈頓郡水晶城後，當地各界即時已開始盤算如何迎接這企業帶來的排山倒海問題；在還未嚐到甜頭之前，亞馬遜的駕臨意味著更多勞工，更多房屋，更多競爭，衣食住行全受影響，無一幸免。當地居民已發愁如何應付房價與生活指數等壓力。西雅圖可以用過來人身份喘一口氣。最低限度房價不用那麼瘋吧。與亞馬遜服務性質雷同的中小型行業可能會有多一點生存空間，亞馬遜在東岸設第二總部，應該會還給西雅圖多一點生活平衡。