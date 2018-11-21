最能夠招攬人才的國家

瑞士洛桑管理學院(IMD)19日公佈「2018年世界人才報告」，瑞士連續第五年排名第一，報告指出瑞士着重技術訓練和教育，因而成為最能夠招攬人才的國家；而全球排名首10位中，歐洲國家佔其中9位，加拿大則是唯一歐洲以外的國家打入十大。

IMD報告顯示，排名從高到低為瑞士、丹麥、挪威、奧地利、荷蘭，挪威較去年上升4名，原因在於公共教育支出、人才儲備上的提升，第6名開始分別為加拿大、芬蘭、瑞典、盧森堡、德國。

後段班則為斯洛伐克、哥倫比亞、墨西哥、蒙古和最後一名的委內瑞拉。IMD表示，這個時代，人工智慧、機器人技術不斷重新定義著未來，培養出技能熟練、受過良好教育的勞動力對於經濟成長來說相當重要。這次的排名以歐洲占優，原因在於這些國家在教育與生活品質上的投入很高。

亞洲領先的是第13名的新加坡、18名的香港以及22名的馬來西亞，台灣則排名第27、中國則為第39，落後原因為公共教育支出低於已發展經濟體的平均值。

拉美國家排名較遜色，墨西哥和委內瑞拉分別列第61位和第63位，兩國均面對人才流失的問題，公共教育支出也相對較低。

IMD世界人才報告是根據各地在投資與發展、吸引與留住人才的能力、以及人才質素這3個範疇而衡量排名，評估全球63個國家或地區的吸引人才表現。