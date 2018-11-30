聯合航空宣佈明年3月31日 將開通佩恩機場航班業務

（本報訊）11月26日，聯合航空（United Airlines）宣佈，將於明年3月31日開始，開通由西雅圖佩恩機場（Paine Field）飛往其他城市的航班。目前該計劃正在接受政府審核。

聯航在聲明中指出，將於明年3月31日開始，每日增開6個航班，其中兩班往返其丹佛（Denver）基地，另外4班往返舊金山（San Francisco）基地。目前機票已經開始預售。

聯航是繼阿拉斯加航空（Alaska Airlines）之後，第2個在佩恩機場開設客運航線的航空公司。阿航早前已經宣佈將從明年2月11日開始，正式開通佩恩機場直飛西海岸8個目的地的多個航班。西南航空（Southwest Airlines）早些時候也有計劃開通佩恩機場業務，但半路撤出並將航線轉售給阿拉斯加航空公司。

聯合航空方面表示，將使用Embraer 175飛機執飛新航線。其國內航線網絡規劃副總裁Ankit Gupta表示：「在聯航明年春天開通6個新航班後，我們的業務將使得位於北金郡（King County）及斯諾霍米甚郡（Snohomish County）的北西雅圖地區民眾更加便利，僅需一次經停，便可去往全世界各大目的地。」

斯諾霍米甚郡郡長Dave Somers表示，新航線的開通將為郡內帶來更多的旅遊及商業機會。