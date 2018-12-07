華州國家森林斬樹須領牌 隨意挑選砍伐免費心儀聖誕樹

（本報訊）真與假聖誕樹的最大分別，就是真樹能散發一股清香的松柏氣味，令人心曠神怡，非常貼地氣。聖誕臨近，在家安放一棵聖誕樹正是加添節日氣氛的最佳點綴。如果想親手砍伐一棵合心意的松樹，華州多個國家森林都能滿足大家的砍樹慾望，不過大前題是要砍樹先要領牌照。

以下在華州州內的國家森林包括Colville ，Gifford Pinchot ，Mt. Baker-Snoqualmie ，Okanogan-Wenatchee 及Olympic 是容許市民進內砍伐樹木的。市民在進入森林前應先要在林務站領取砍樹執照。砍伐聖誕樹牌照早在十一月已開始發售，每棵五元。每一個家庭最多祗能申請五張。所有四年級學生更能免費獲得一個聖誕樹牌照。不過這種特別優惠牌照祗在國家森林辦事處才可以申領。

市民在國家森林斬樹是要遵守既定指引的，包括在靠近路旁五十呎範圍及在康樂活動區域內的樹木都不能隨意砍伐。另外在森林內種植的實驗品種及有圍欄保護的樹木也不能亂動。被砍伐的樹身高度不能超過十二呎，同時要在要離地十二吋或以下才能開始砍伐。市民應該預備繩網或塑料布綑綁樹木。每一個國家森林都有不同的指定砍伐範圍，市民在出發前最好先在網上查閱詳情https://www.fs.fed.us/，以免無辜受罰。

國家森林局提醒前往國家森林砍伐聖誕樹的市民在出發前是注意天氣及路面情況。一般森林地帶都會較濕滑，路上也有泥濘及積雪，故此四輪驅動汽車會較合適，最好也帶上雪鍊。保暖衣物及充足食物。市民盡早到達目的地，然後才有足夠時間去挑選自己喜歡的聖誕樹。由於冬天日光時間短，選擇樹木的時間經常會較預期中長。為避免天黑才離去發生任何迷途意外，早去早回是森林局給予市民的溫馨提示。

當市民將聖誕樹送回家後，應該馬上在樹底部位切開一小片，以便讓樹木能保持吸水功能，每日也要換水，這樣才能保持聖誕樹的新鮮及它的芳香氣味。揀選一棵理想的聖誕樹就一如中國人過年挑選年花一樣，目的都是歡渡佳節，闔家歡樂。