西雅圖市議會通過華大擴建方案 十年內擴建六百萬英呎 增加七千名師生

（本報訊）本月10日，西雅圖市議會通過華大擴建方案，此方案允許華大建立高層「創新大學區」。

華大方面的計劃藍圖希望在未來10年內擴建600萬平方英呎，並允許西校區及南校區的醫學院周邊建築層數提高至17層，在此基礎上增加7千名學生及教職員工。

雖然擴建計劃得以通過，但市府方面為華大設下門檻。立法機關要求華大在2028年前減少師生獨自駕車往返學校的比例，校方曾在早些時候預計屆時單人駕車通勤的師生比例佔15%，而立法機關表示要求將此數值控制在12以內。

目前，市議會方面已經為主要擴建方案打開綠燈，華大方面已著手計劃細節項目。在今年9月，市議會就擴建方案進行初步審核時，他們要求華大在方案中添加增建450套可負擔住房的條件。校方對於增建可負擔住房的計劃表示讚同，但要求市府將此條款設置為華大自願建造經濟適用房，而非立法機關強制安排。市議會在權衡利弊後同意校方要求，希望避免雙方未來可能存在的法律糾紛。

為此次通過擴建方案打響頭炮的市議員Rob Johnson表示，華大的擴建將增加西雅圖居民的經濟機會。而在投票表決中，印度裔議員Kshama Sawant雖投出讚同票，卻表示這一計劃「公眾收益甚微」，同時她還嚴詞批評華大方面建造可負擔房屋數量不足，稱考慮到需求量，450可負擔住房根本微不足道。