美國企業面臨「市場還是工廠」的選擇

美國總統川普為了「讓美國再次偉大」高唱貿易保護主義、鼓勵美國製造，但在持續對中國、歐盟加徵保護性關稅引來「對等反制措施」下，幾個汽車和機車的大廠計劃擴大非美製造的比重。

寶馬(BMW)

將擴大泰國產能

今年三月由美國「懲罰中國偷竊智財權與商業秘密」所引發的美中貿易戰，在中國關稅報復手段下，使許多在美生產車廠在將車輛輸出至中國時需面臨40%關稅，其中又以德國汽車品牌BMW受影響最大，因為BMW 旗下休旅車大多由美國北卡羅萊納州的Spartanburg工廠生產。

2018年8月為了迴避40%的高關稅，德國BMW總裁Harald Krueger宣佈將提高泰國工廠的X 5產量，透過每年1 – 2萬輛的產能來滿足中國市場需求。不僅如此，BMW也承諾擴大與華晨寶馬汽車（BMW Brilliance Automotive, BBA）的合作範圍，由後者負責生產2020問世的首部純電休旅iX3。除了擴大與華晨寶馬的合作外，BMW也與中國長城汽車（Great Wall Motor）簽訂合作協議，未來將以50:50的合資方式在中國製造MINI電動車款，紮根亞洲最大汽車市場。

這是由於BMW對中國市場信心十足，導致中美貿易摩擦後，企業選擇改變全球生產佈局。BMW首席執行表示，BMW去年在中國

銷量超59萬輛，今年預計成長5%至10%。

哈雷(Harley)機車

加強發展海外市場

機車製造商哈雷（Harley-Davidson）表示，美國對進口鋼鐵及鋁徵收25%關稅，加上歐盟、印度等亦加徵關稅，預計直至2019年該公司因全球貿易衝突而增加的成本每年達1億美元。哈雷將減少在美國生產的產品，轉而在巴西、印度、澳洲等地設立工廠，並推出更為輕巧及更適合亞洲人的中型車。

哈雷早前宣佈把部份生產線移出美國，遭美國總統川普在twitter批評，不過哈雷行政總裁Matt Levatich表示，公司傾向於在美國生產所有機車，但該公司過去20年不得不在海外投資以抵消昂貴的關稅，又指該些市場均是公司重要的增長市場，如果沒有這些投資，便無法以任何合理價格接觸這些消費者。

哈雷近年在美國銷售減慢，加上受各國加收關稅，故該公司計劃加強發展海外市場，針對印度市場哈雷未來2年與亞洲廠商合作推出小型電機車；另於2020年起生產中量級電機車，目標是推動歐洲市場銷售。中國方面，哈雷計劃透過擴大產品組合及新的配送中心。

特斯拉(Tesla)

首座海外工廠落腳上海

2018年7月，特斯拉與上海臨港管委會、臨港集團共同簽署了純電動項目投資協議，確立了

特斯拉中國工廠落戶上海臨港。特斯拉將在上海獨資建設集研發、製造、銷售等功能於一體的特斯拉超級工廠（Gigafactory 3），代號「Dreadnought」（無畏），計劃年生產50萬輛純電動整車。將有助於特斯拉拓展中國市場，規避高昂的關稅，在中國打下更大的一片天。

此舉將在需求量不斷增長的世界最大的汽車市場中國佔據市場份額，並減輕特斯拉公司的稅務負擔。在中國設廠是特斯拉首席執行官馬斯克繼續在中國擴大銷售的關鍵。特斯拉公司在中國的收入去年增加了三倍，超過10億美元。在中國設廠將使得特斯拉公司避免25%的關稅。徵收關稅使特斯拉的S型轎車和X型SUV車型比美國的售價更高。

同時美國總統川普退出巴黎協定，這對於致力於「加速全世界向可持續能源轉變」的馬斯克來說，美國逆勢擁抱化石能源是無法接受的。