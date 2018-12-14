《華為孟晚舟事件》令一般對美國法制不理解的普羅大眾摸不著頭腦，為何加拿大會幫美國拘捕過境的孟晚舟。其實這純粹是因為美國引用了殺手鐧「長臂管轄權」（Long-arm jurisdiction）所發揮的影響力，再賦加美國和加拿大存在特殊的夥伴關係，按兩國的刑事司法協助條約或者協定，美國就順理成章請加國代扣押孟晚舟。

長臂管轄權是美國民事訴訟中的一個理念，指地方法院將管轄權延伸至域外包括州外乃至國外的被告。當長臂管轄權延伸至國外時，就演變成國際法。簡而言之，不管是任何人身在任何地，祗要被認定對美國做了壞事，美國的法院就可以向其發出拘捕令及提出控訴。

按美國對「長臂管轄權」的解說，美國的勢力是挺駭人的，因為這賦予美國在政治、經濟、意識形態領域中釋放強大的實力，同時這管轄權會逐漸伸擴到民間，涵蓋民生任何部份，包括工商合同、侵權、金融投資、家庭關係、反腐敗、反壟斷、網路等不同領域。祗要美國拿出這面令牌，它的邦交國與各方面的合作夥伴都要配合，令全球受制於無形。

緃使長臂管轄是美國一廂情願的法律，也是鞏固美國當世界警察，維護美國利益的秘密武器之一。唯當前川普執政，他那套遠離政治常規的手法早已令人難以揣測，但還是強國的美國當時得令，大家唯有好自為之，要自保安危最好少招惹美國為上著。