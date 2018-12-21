正當華州族裔人口受到各種外來因素所致而直線上升，社會文化與經濟活動氛圍相繼受到該等變化而要作出適當調整時，華州校區卻迎不上族裔學生的增長率而大感吃力，目前華州有四分之一的學校都乏奉任何一族的教師。

緃使現在的族裔教師增長率已比白人教師多，但還是追不上白人教師佔了百分之八十九的教師總人數情況。有人認為學生與老師主要面對的是教與學的問題，好老師不一定要是來自相同族類的自己人。中國萬世師表孔子一早就提倡要有教無類，因材施教的概念，因為好的教學方法自然能培育出好學生，管他是那一個部族。

不錯在一般教學大前提中，族裔教師不應該是一個問題。對本地土生土長的族裔學生來說，由於他們世代早已融入了本土文化，基本上除了族裔外表，其他的早已與社會同化，能保留的族裔概念或者也很淡薄，故此族裔老師對他們來說其重要性及依賴程度，遠不及一些新移民所需那般強。

在新移民族群中，特別是對經濟條件不如理想的一群，族裔教師所擔當的⻆色可重要了；除了教學之外，他們還是學生與家長的支援，不論在學術上或在情緒疏導方面，族裔教師都是重要的協調者，他們需要幫助學生適應本地學制，又要家長暸解子女應如何追上不掉隊。目前研究學者或分析專家都將華州族裔學生學習的成敗，歸究到族裔老師頭上，要負責這個重擔真不容易，缺人也是常理。