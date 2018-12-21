作為一個神話傳說裡的人物，聖誕老人在各個國家最早的形像並不是現在這個樣子。不過，來自土耳其的聖．尼古拉斯(Saint Nicholas)是認知度最高的聖誕老人原型。

聖．尼古拉斯是公元四世紀真實存在的一名主教。他經常以匿名方式贈送禮物給窮人，死之後被當地人尊為聖人。

後來尼古拉斯的名聲傳到了德國(當時的日耳曼)，當地人就把他們原本崇拜的北歐之神奧丁和尼古拉斯的形像合二為一。於是，聖誕老人就留起了長長的白鬍子、騎上了白馬。不過奧丁是在每年秋天夜間穿過天堂，聖誕老人那時候通往天堂的時間是12月，所以也給老人穿上了厚厚的冬衣。

1809年美國小說家Washington Irving（1783年4月3日－1859年11月28日，生於美國紐約州曼哈頓。是美國著名作家、短篇小說家、亦是一名律師）寫了一篇諷刺荷蘭文化的小說《紐約歷史》，書中很多次提到尼古拉斯，不過並不是用他的荷蘭語名字Sinterklaas，而是被美國人早改名的Santa Claus，這個也是現在全世界稱呼聖誕老人最多的名字。

紐約摩爾博士讀了這本書後，在1823年寫了一首關於聖誕老人的詩“A Visit from St. Nicholas”，勾勒了聖誕老人快樂、胖胖的形像，還給老人配上了每邊4隻的8隻馴鹿（Santa Claus’s reindeer），後來改為每邊6隻的12隻馴鹿，不論是8隻還是12隻，都還得加上領頭的馴鹿Rudolph。1862-1886年的美國漫畫家Thomas Nast畫了超過2,200個聖誕老人的卡通形像，還給聖誕老人在北極安了家，幾乎完成了對聖誕老人現代形像的描繪。

但最早的聖誕老人是穿綠色衣服的。1931年可口可樂公司為了宣傳自己在大眾心中開心快樂的形像，專門聘請廣告插畫師Haddon Sundblom創造一個喝著可樂的聖誕老人形像，可口可樂公司堅持聖誕老人的冬外衣必需是明亮的可口可樂紅。隨著公司廣告宣傳，聖誕老人身穿鮮紅大衣、蓄著花白的鬍子、挺著圓鼓鼓的大肚子，樂呵呵的形像漸漸為全球人民所知。

不過，在可口可樂之前，White Rock飲料公司已經在1915年用穿著紅衣服的聖誕老人為自己產品做宣傳。而且，20世紀最初幾年在一些冰球雜誌上也出現了穿著紅衣、留著白鬍子的聖誕老人。