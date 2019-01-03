1日起徵家庭假期保險金 2020年可享帶薪假福利

（本報訊）由2019年1月1日開始，華盛頓州員工將開始繳納家庭假期保險金，每位僱員將在自己的工資單上看到0.4%扣除額，在繳納此保險金後，員工將從2020年1月1日開始享有帶薪家庭假福利。

此項保險金將由僱主支付37%，僱員自行支付63%。體現在工資單上便是0.4%的扣除額。在繳納保險金後，員工將從2020年1月1日開始獲得帶薪假期：誕下新生兒及領養嬰兒的僱員將享有12週的帶薪假期；僱員本人或家庭成員出現嚴重健康狀況也可享有12週的帶薪假；若兩種狀況同時發生，則帶薪假可延長至16週；若孕期內出現嚴重疾病，則可額外增加2週帶薪假。

除一些特例之外，華州所有僱員必須繳納此項保險金，且享有帶薪假福利。無需繳納的僱員包括：聯邦政府員工；受僱於聯邦政府認可部落的員工；在2017年10月19日及以前便服從於勞資談判合同的員工；以及不受僱於他人的個體經營者。個體經營者可選擇支付此保費，僅需支付僱員部分即可；同時員工不滿50人的小型企業僱主則無需繳納僱主費用。若公司目前已具備與州府規定條件相等的帶薪假規定，則可申請豁免。

僱員每週所能獲得的福利金額取決於自身收入及華州平均收入，但每週支付額$1,000封頂。若員工薪水低於本州平均值，則每週可獲得相當於自身薪資90%的支付額。全職、兼職及季節性員工均有資格獲得此項福利，但在享受福利前需累計工作滿820個小時。

目前全美範圍內，共計有4個州有帶薪家庭假期：加州於2004年開始實施，此福利保費由僱員自行支付，假期長度為6週，支付額為員工薪酬的70%；新澤西（New Jersey）於2009年開始實施，保費由僱主及僱員雙方支付，帶薪假為6週，額度為員工薪酬66%；羅德島（Rhode Island）於2014年開始，保費僅由員工支付，假期為4週，福利為員工薪酬的60%； 紐約（New York）從2018年度也開始實施這一福利，保費由員工繳納，假期為8週，額度為工資50%。華州及華盛頓特區僱員將在2020年開始享受福利：華盛頓特區的保費將由僱主繳納，假期長度為8週，員工可在假期內獲得工資的 90%；而華州保費由僱主及僱員同時支付，僱員獲得12週帶薪假，在假期內也可獲得90%工資福利。

就業保障局（Employment Security Department）表示，以年薪5萬美元的僱員為例，他們每週將繳納$2.44保費，而他們的僱主將每週繳納$1.41，他們在休家庭假的時候每週可獲得$778的福利。