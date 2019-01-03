Sawant致信市長郡長 提出 「大擠壓」時期公共交通免費計劃

（本報訊）隨著阿拉斯加路高架橋即將關閉，「西雅圖交通大擠壓」（Seattle Squeeze）日期日益逼近，

日前，第3區印度裔議員Kshama Sawant向市長杜爾肯（Jenny Durkan）及郡長康斯坦丁（Dow Constantine）辦公室致信，稱「在西雅圖交通大擠壓時期，從金郡巴士（King County Metro）到輕軌等公共交通，應該立刻向所有人免費開放」，並指出乘客所繳納的車票費用僅構成公共運輸營運經費的很小一部分。

Sawant在信中還提到：「公共運輸免費在預計將大規模塞車的時期非常必要，同時這也為本地區公共運輸永久免費指明道路。本地區的公共運輸需求應全數由大型企業稅收提供資金，在免費搭乘的同時，擴展更多巴士線路及增加車次，令工薪家庭可以不必完全依賴於私家車，在乘坐巴士方面更加靈活。」

目前，市長及郡長辦公室尚未就此提議做出行動，但Sawant的提議在本月11日高架橋封路前兩週才正式提出，而議會未來最近的一次會議將在1月9日才能召開。一些民眾認為雖然Sawant一直以來在市議會中扮演著「害群之馬」的角色，但就算停止了的鐘錶每日都有兩次正確的時候，但這一提議似乎來得太遲，恐難以實現。