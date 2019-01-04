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在眾多各門法律科目當中，最基本而又與日常生活息息相關的，當推合約法。從你每天踏出家門外的一刻開始，便可能不知不覺已經與社會各階層人士締結合約。這包括你付錢書店，書店給你一份報紙，已包含了一個買賣合約；又或者你走進餐館坐下來吃飯，無形中便與餐館履行一份服務合約。

合約的定義

簡單來說，祗要倆個或以上心智正常的人，互相自願作出承諾去做或不去做一些法律可強制執行的事，便謂之合約。這些承諾，用白紙黑字寫在紙上，或在口頭上做出，同樣能達成法律上有約束力的合約。不過，互相承諾必需有付出「代價」（Consideration）– 不論是否以金錢形式–的支持才能算是合約。此外，承諾的事項絕對不能是非法的。

合約是否必需白紙黑字？

根據普通法，祗要有兩個或以上心智正常的人，在口頭作出承諾，而且有付出代價（不論是否以金錢形式）都可以達成法律上有約束的合約。甚至你未說過一句話，但憑行為本身（買報紙、進館子吃飯）亦足以構成建立合約的必備條件。但問題是在於雙方究竟在訂立這個協議時，有沒有建立法律責任的意圖；換句話說，有沒有立約的動機。沒有了這個動機，則表示雙方均無意在對方不履行承諾時追究其法律責任。話雖如此，最安全的做法仍是把比較重要的協議用白紙黑字寫出來，這樣至少確保大家明白自己的權利與義務。

哪類合約需用書面表達？

華州以及許多州的法律明文規定，某些合約必需寫在紙上並由當事人簽字後才具有法律上的約束力，這些合約包括﹕

• 任何承擔他人債務的諾言，比如父母對貸款給予子女，銀行作出保證償還債務的承諾。

• 任何當事人不能在立約後一年內履行的承諾。

• 任何涉及改變土地所有權的合約。

• 任何涉及價值$500元以上的買賣貨品的合約（限於商人之間）或價值$1,000元以上的貨品租賃合約。

• 任何有關死後饋贈的諾言。

• 任何有關出售股票及債務的承諾。

關於簽字有什麼規定

一般來說，任何文件若要產生法律效力，均需要經簽字才算正式確立。通常簽字是指用手簽字，但印鑑或影印過的簽字亦往往有效，甚至隨便用一個記號也成。最重要的是，這個簽字是否經過本人授權和有意認證一份文件。換句話說，你也可以授權別人來替你簽字。但是，最安全以及最佳承諾的證據便是你自己的親筆簽字，因為每個人的字跡不同，而簽字（通常是寫上自己的名字）更因每人有不同的式樣，不宜冒認，而經字跡專家細心辨認，假冒的危險更會降低。

合約不能單方面更改

雙方訂立了合約之後，便要按著合約條件來辦事，但合約既是雙方議定的，也不是一成不變的，只要雙方同意更改，改什麼都可以，關鍵是雙方都要同意，不能單方面說改就改。假如有人違約，受損失的一方可以循民事程序入稟法院追討損失。很多合約糾紛產生的原因，就是因為雙方之中有人不遵守合約行事，單方面更改條款。當然，合約不論是複雜或者簡單，總有些情況在立約時沒有想過的，大致上法律的原則是，若有雙方在訂合約時沒有議定的事項出現的話，雙方要本著「合理」的原則做事。何謂合理，便要視乎個別案件情況而定。