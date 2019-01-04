2018年美籍亞裔和亞洲人的10大成就

2018 年是美籍亞裔和亞洲人的一個重要年份。在很多重要的選舉、娛樂、政治、科學、教育和慈善領域中，他/她們都獲頒獎項且有顯著的成就。

1. 創造第一的具亞裔血統的政治家們

儘管川普政府執政出現政治緊張局勢，但對一些亞裔美國政治家來說，2018仍然是一個相對成功的一年。在去年11月的選舉中有幾項歷史性的勝利。

都是民主黨在台灣出生的John Liu和美籍印裔Kevin Thomas，成為第一批入選紐約州參議院的美籍亞裔。

美籍華裔William Tong成為第一位在康涅狄格州（Connecticut）當選的司法部長。

民主黨的Andy Kim在第三國會選區中擊敗任期兩屆的Tom MacArthur，成為新澤西州（New Jersey）首位美籍亞裔國會議員。

美籍越裔也是當地英雄的民主黨候選人Joe Nguyen，成為華州第一位美籍越裔州議員，也是該34選區第一個擁有該職位的有色族裔。

民主黨的Tina Maharath是第一位在俄亥俄州（Ohio）參選的美國州參議員。她的勝利標誌著俄亥俄州首位美籍亞裔參議員誕生，和第一位美籍亞裔女性參加該州的議會。

Susheela Jayapal 於5月15日成為第一位當選為俄勒岡州(Oregon)Multnomah郡議會的南亞人。她是美國眾議員Pramila Jayapal的姐姐，Pramila是第一位美籍印裔婦女當選為眾議院議員。

Cyndi Nguyen在5歲時從越南移居美國，於5月7日宣誓成為新奧爾良（New Orleans）市議會的第一位美籍越裔議員。

2. 免疫學家獲諾貝爾醫學獎

日本的Tasuku Honjo是諾貝爾獎得主二人組的一位，他們發現如何利用身體的免疫系統來對抗癌症。二人憑藉其突破性的成就贏得了2018年諾貝爾生理學或醫學獎。Honjo和美國的JamesAllison分享了900萬美元的獎金。他們的工作已經改變了患者的治療效果，他們的認可，標誌著癌症治療的發展首次獲得諾貝爾獎。

3. CNN認可亞洲血統的慈善家

具亞洲血統的秘魯人（Peruvian）Ricardo Pun-Chong博士，為接受治療的患病兒童及其家人提供免費住宿、膳食和支持的工作而獲得2018年CNN年度英雄（2018 CNN Hero of the Year）提名。他獲得10萬美元用於他的非營利組織Inspira，該公司自2008年開始以來已幫助了800多個家庭。

來自印度尼西亞巴厘島（Bali , Indonesia）的Melati 和 Isabel Wijsen 兩姐妹獲CNN的2018年度Young Wonders認可，她們分別在10歲和12歲時開始推動對改善環境努力，在當地提倡禁止使用塑料袋，並減少全球塑料廢物的影響。印度尼西亞是僅次於中國的世界第二大塑料污染源。這對姐妹成立了Bye Bye Plastic Bags這個致力於減少巴厘島塑料袋使用的非營利組織。

另一位獲CNN的2018年度Young Wonders 認可的，是位於伊利諾伊州（Illinois）東北部Naperville市的青少年Sonika Menon，他因慈善工作而獲得認可，這項工作是她的非營利組織The Birthday Giving Program。該組織幫助向芝加哥周邊郊區的弱勢兒童分發生日禮物。

4. 哈佛大學學生成為第一位獲得羅德獎學金的DACA獲獎者

出生於韓國的哈佛大學（Harvard University）四年級學生Jin Kyu Park成為第一個獲得羅德獎學金（Rhodes Scholarship）的延期兒童入境行動計劃（DACA）的獲獎者。這是Park第二次申請，因為DACA受助人在首次申請時沒有資格獲得該獎項。 Park將於

2019年在英國牛津大學繼續他的學業。

5. Erin Entrada Kelly獲得美國頂級兒童文學獎

早在2018年，美籍菲裔作家Erin Entrada Kelly就她的2017年兒童小說《你好！宇宙－－Hello, Universe.》贏得了Newbery獎。她的小說，非常適合年輕人和年輕讀者，內容以美籍菲裔和菲律賓的生活與文化為主題。

6. Tammy Duckworth在擔任美國參議院任職期間分娩

伊利諾伊州（ Illinois ） 美籍泰國裔民主黨參議員Tammy Duckworth成為第一位在美國參議院任職的女性和第一位在擔任參議員時分娩的議員，她生了一個女兒。

7. 第一位美籍越裔的美國陸軍將軍在日本指揮美國陸軍

Xuan Luong成為美國軍方第一位負扛貝在日本指揮美國陸軍的美籍越裔將軍。Luong在日本本土和沖繩（Okinawa）的16個設施中負責2500名士兵、平民和家庭成員的指揮工作。2014年Luong成為美國第一位美籍越南裔將軍。他是越南海軍陸戰隊少校的兒子，這位少校父親在越南淪陷前，與父母和七個兄弟姐妹一起從西貢撤離。

8. 亞裔在好萊塢獎中嶄頭角

Darren Criss在第70屆艾美獎頒獎（Emmy Awards）典禮上創造了歷史，在FX的《暗殺Gianni Versace：美國犯罪故事－－The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story》中飾演Andrew Cunanan，贏得限量劇或電影中的最佳男演員獎。Criss是第一個在這一類別影片中獲勝的美籍亞裔演員，是第一位贏得艾美獎的美籍菲裔演員。

Sandra Oh是在一部電視劇中獲得艾美獎提名為女主角，也是第一位具亞裔血統的女演員。此外，Oh將成為第一位在2019年1月6播出金球獎的美籍亞裔。她也因為在電視劇《殺戮前夜－－Killing Eve》的角色，被提名為最佳女演員。

Constance Wu憑藉電影《Crazy Rich Asians》獲金球獎提名為音樂或喜劇最佳女演員。這是50多年來亞裔女性獲得該獎項提名的第一次。

9. Karthik Nemmani贏得Scripps全美拼字比賽

來自德克薩斯州( Texas )Mc Kinney市的Karthik Nemmani，成為連續第14次獲得冠軍的美籍印裔，過去23位獲獎者中有19位是印度裔。他通過成功拼寫“koinonia”贏得比賽。

10. Awkwafina主持SNL

說唱歌手和女演員Nora Lum，大家更常見熟知的是曾演過in the films Ocean’s 8 和 Crazy Rich Asians兩部電影中，她在舞台上的名字Awkwafina。Nora在去年10月6日主持了《週六夜的現場劇集－－Saturday Night Live，簡稱SN》。美籍亞裔女性上次主持SNL的是2000年12月16日的Lucy Liu。