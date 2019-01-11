貝佐斯25年婚姻破碎 妻子最高可分$660億財產

（本報訊）9日，亞馬遜（Amazon）現任CEO貝佐斯與妻子麥肯基（MacKenzie）聯合發表聲明，稱二人已決定離婚。

聲明內容為：「我們希望大家知道我們未來生活的發展。正如我們家人及密友所知，在很長一段時間的感情探索及嘗試分居後，我們已經決定離婚，並在以後的日子里作為朋友繼續我們共同的生活。我們都深感幸運可以找到彼此，並深深感恩婚後所一起度過的每一個年頭。如果我們一早便知道在25年後的今天會面臨分手，也還是會堅持當初的選擇。我們作為夫妻，在一起的生活十分美好，同時作為父母、朋友、生活伴侶及追求企業和冒險的個人來講，我們也能看到精彩的未來。儘管改變了標籤，但我們仍是一家人，並始終是最為珍貴的朋友。」

目前，貝佐斯總資產為1,370億美元，且在華州法律規定下，夫妻在婚後獲得的財富在離婚時可平均分配。也就是說，麥肯基最高可分得660億美元財產。如果是這樣，貝佐斯的離婚案將成為全美最貴的離婚案。在此之前，最貴的一樁離婚案由史蒂夫·韋恩（Steve Wynn）於2010年創下，當時的離婚金額約為10億美元。

然而一些專注於離婚個案的律師則表示，身為作家的麥肯基不太可能要求平分財產。因為660億美元的和解金將要求貝佐斯出售股票，這樣一來便稀釋了他在亞馬遜的股權。麥肯基一來本身並不希望看到這一結果，而更希望資產繼續上漲。二來貝佐斯對於亞馬遜的控制權至關重要，若失去貝佐斯的控制，亞馬遜股票價值便會大打折扣，這便會影響任何一種和解方案的最終結果。