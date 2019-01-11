金郡西雅圖生活指數高 人口飽和外移基沙普郡成熱門地

（本報訊）金郡西雅圖生活指數人所皆知，緃使目前房價與租價都在下降，但也未能立刻舒緩一般基層人口的生活素質。選擇遷移到生活指數較低的地區是唯一選擇。根據人口週查局資料顯示，西雅圖人在本地外移最熱門的地點是基沙普郡Kitsap County，其中以該郡的布雷默頓市Bremerton最吸引，因為當地與西雅圖有直接快捷的渡輪連接兩地，為在西雅圖市上班的市民帶來無限方便。

基沙普郡位於華盛頓州基沙普半島北部、普吉特灣西岸的一個郡。根據美國二Ｏ一Ｏ年人口普查，共有人口二十五萬一千多人，最大城市是布雷默頓市。該郡於於一八五七年一月十六日從金郡和傑佛遜郡分出，郡名來自蘇跨米西人的基沙普酋長。布雷默頓市是基沙普郡的海岸城市與軍港，人口約共四萬一千多人。該市是基沙普半島上最大的聚居點，也是美國海軍位於西岸最重要的軍用造船與船舶維修廠，普吉灣海軍造船廠暨中繼維修設施與基沙普海軍基地的所在地。布雷默頓可依靠渡輪與位在海灣對岸的西雅圖市區連結，最新及最快的渡輪接駁單程需時祗約三十分鐘。

自從布雷默頓市市長格韋納在去年一月上任後，他就積極開始為布雷默頓市做好行銷準備，推出「搬遷到布雷默頓」的宣傳口號。去年正值地產上升至瘋顛期，格韋納市長就以布市的較低廉租金及房價去吸引年青小家庭及高科技人員，但鑑於自二Ｏ一六年開始布雷默頓市就開始被發現為遠離鬧市但卻又很方便的清靜地，所以就出現了一股自然的外移熱潮。在去年十二月，基沙普郡居然在美國人口普查局最新報告中，首次進入頭五名吸引金郡居民外移的地區。按二Ｏ一Ｏ年資料分析，在短短六年之內，即是截至二Ｏ一六年為止，人口移入該郡的增長率高達百分之二十九。在二Ｏ一Ｏ年以前的數年內，基沙普郡根本無法排上頭十名金郡居民選擇外移的地點名單上。

雖然布雷默頓市已開始發展起來，但快速的城市進化也令人擔憂，目前在該市百分之五十七的居民都是租客。突而奇來增加的人口已令租務市場開始緊張，繼而令租金上升。在二Ｏ一七年，布雷默頓市中位租金價是九百五十六元，較二Ｏ一Ｏ年時上升了一百八十元。

格韋納市長已開始又喜又憂的心情，因為他發現很多布市居民向他訴說月租上升數百元。這些升幅對當地居民來說是一件大事。而在布市開始也有越來越多的流浪者。不過購置房屋數字也一直在上升，房屋還要較西雅圖便宜，獨立屋售價中位數是三十三萬多元，還是符合可支付房屋的原則。