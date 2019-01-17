鴨子船事件州府拒擔責 稱起因屬車輛故障

（本報訊）2015年發生的鴨子船撞車事件中，共造成5名國際學生喪生及數十人受傷的慘劇。日前這起案件仍在審理當中，而州府總檢察長辦公室律師Steve Puz表示，州府在此案件中不應負責。

Puz向陪審團表示，州府在此次案件中並不應該擔責，因為事件發生與橋樑本身無關，而是由於鴨子船國際公司及西雅圖分公司對於車輛維護不善造成的。他認為鴨子船國際公司方面應該將軸承存在故障的車輛全部召回，而西雅圖分公司則應該完成總公司下達的維修任務。

在案件審理中，Puz律師告訴陪審團：「這個案件與橋無關，與其有關的只是前軸承缺陷，先是造成裂縫，然後裂縫逐漸變大延伸，最終將鴨子船前軸承損壞」。

州府特意選定來自德州的交通工程師Larry Bullard作為證人，稱其可以證明在橋樑雙向車道中間增設隔斷將造成更多交通事故。

Bullard證實：「交通部門在設置路中隔斷時要十分小心，因為隔斷本身也是一種危險。只有在必須且作用利大於弊的時候才可以安裝。」他對陪審團表示。撞車事件的數據並不能確認安裝路中隔斷可以避免此次悲劇，他相信在事發當時，橋樑的配置及結構是十分安全的。當被問及隔斷問題時，Bullard提出，設置隔斷便需要減少車道，這便會引起更加嚴重的交通堵塞，增加意外發生的機會。

在庭上，Bullard被問及在得出結論前是否前往奧羅拉大橋進行實地考察。他表示自己僅適用谷歌地球（Google Earth）進行檢查，並未親自前往該地查看。而原告方律師同時質疑Bullard是否擁有所有撞車事件的具體信息，他表示市府及州府告訴自己，他獲得的信息齊全。