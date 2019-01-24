聯邦法官裁定 人口普查禁問「你是公民嗎」

（本報訊）曼哈頓法院聯邦法官15日裁定，政府在人口普查中新增「你是否為美國公民」的身分審查問題，可能影響選舉公平和地區發展規劃，且有歧視疑慮，裁定違反聯邦程序法。不過，川普22日表示將越過上訴法庭，向高等法院再度提訴。

法官富爾曼（Jesse Furman）表示，主張在2020年人口普查增加自我身分審查問題的美國商務部長羅斯（Wilbur L. Ross Jr.），沒考慮到人口普查的其他重要性，只根據個人認知解讀證據，也沒能證明增加新問 題能得到有別於以往的益處。法官認為自我審查身份，對非正式公民和少數民族是歧視，批評羅斯此舉企圖將人口普查變成共和黨的政治工具。

由於目前美國政治氣氛凝重，「你是否為美國公民」這個問題會使非正式公民不願填寫人口普查問券。人口普查是商業公司和政府規劃佈局時的基礎，例如何處適合設立賣場或醫院，居民或許沒有公民身份，不代表他們不存在；人口統計若失準，將影響地區發展。

此外，人口數影響美國各州國會議員席次。目前美國本土約有2,400萬名非正式公民，約佔總人口1/10，其中不到1,100萬為無證移民；非正式公民大多住在民主黨票倉，人口普查若未計入這些民眾，可能使預算和政治權力轉移到共和黨掌控的地區。加州、馬里蘭州、紐約等行政區的移民和公務員團體質疑，政治才是商務部想增加身份問題的主因。

司法部高級官員承認，人口普查資料不是執行選舉的必需數據，而且現行的調查問卷已經用了50多年，沒有產生任何問題。代表政府的律師Brett Shumate去年開庭時表示，聯邦政府不會讓步，堅稱在2020年人口普查納入公民身份問題，利大於弊，並指商務部長羅斯是因為司法部有需求，才提出新增身份問題。政府很可能會在今夏開始印製人口普查表之前再提上訴。