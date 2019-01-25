最高法院裁定 禁止跨性別者從軍

(本報訊)總統川普禁止變性人從軍的政策，22日獲得最高法院認可，這項裁決沒有強制性，不過有了它，政府才能把政策納入選項。

川普禁止變性人從軍的命令，被下級法院裁定暫停執行，川普要求最高法院撤銷禁制令，最高法院四個自由派的大法官，投反對票，不過贊成票有五張，川普如願，他去年任命的大法官卡瓦諾，發揮了關鍵作用。而法院並未頒下判詞，解釋原因。

國防部和司法部皆分別發表聲明，表示歡迎最高法院的決定。國防部強調對跨性別人員的政策是基於專業判斷，需要確保所有軍人都可以隨時成為戰力。

現役軍人、在前總統奧巴馬政策下進行變性手術的人士，可以繼續留在軍中服務，但從現在起可禁止任何軍人在服務期間轉變性別。此外，也禁止已執行變性手術的人士申請參軍。

根據奧巴馬時代的政策，軍方原定自2017年7月1日起接收跨性別者新兵。川普政府延至2018年1月1日，之後決定推翻整個政策。理由是「巨大的醫療費用和分裂」。

不過，在軍中對跨性別者實施的禁令，一直在法院遭遇挑戰，政府因而推出更新版政策，其中也包含主要限制。

這項政策禁止曾動過性別重置手術與曾確診有性別不安症的民眾服役，除非他們可以證明連續36個月沒有出現症狀。

更新版政策也因為與原本措施相似而暫停實施。五角大樓先前承認新版政策可能將排除「許多」跨性別人士，但今天堅稱這「不是針對跨性別者服役的禁令」。

跨性別軍人已自2018年1月1日起公開服役，但政府提出上訴並要求最高法院審理此案，要求暫停執行下級法院做出的裁定。

美國現役軍人約有130萬人，跨性別者相當少，估計約有接近9千個變性人，前國防部長馬蒂斯(Jim Mattis)說，犧牲奉獻是軍人的天職，選擇從軍的人應該有這個體認。