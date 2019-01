最高法院裁定 禁止跨性別者從軍

靜雯博客 如欲參看英文原文請瀏覽:nwasianweekly.com, under the opinion section 最近,當一頭象徵著財富的金豬被遷移到華埠國際區時,她還沒有身份,也不知道未來會是什麼。為什麼派克市場(Pike Place … [繼續閱讀……] about 金豬為華埠國際區帶來財富