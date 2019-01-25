華埠毗鄰Sodo與喬治鎮糟糕透 罪案吸毒流浪進入最惡劣期

（本報訊）雖說華埠流浪漢問題嚴重困擾民生，但與華埠附近的工業區Sodo 及喬治鎮Georgetown相比，華埠的情況還是小巫見大巫。根據西雅圖警方南管轄區的最新罪案資料顯示，上述兩區的罪案上升了百分之三十一，成為有史以來的最黑點。這惡劣現象都歸究於大量販毒吸毒者流入區內，部份吸毒者更是住在停泊在街道兩旁的露營車內。除了引起不良治安，還直接影響了區內商戶的業務。

與西雅圖全城在去年罪案率祗上升百分之一比較，Sodo 及Georgetown的極速下滑確是令人不可思議，而這兩地區發生最嚴重的是財產罪案property crime。自兩年前開始這地區來了很多停留不動的露營車，漸漸地打破了區內的沉寂與平和。部份住在車上的固定流浪居民也偶然成為被打劫或搶掠的受害者。

據區內的商家們表示，很多吸毒者都選擇在晚上潛入店內或一些建築物內偷錢偷東西，而且次數頻密，店主經常蒙受損失。即使他們偷入店舖內觸及警鐘，但往往也是店主先抵達現場，然後等待警方到來。結果匪徒早已逃之夭夭。一般偷竊的範圍很廣，基本上是可以偷可以搬走的都會被偷，包括發電機、天然氣罐、汽車電池、廢鐵及工具等，吸毒者會轉賣這些賊贓換取金錢來購買毒品。被偷竊的商戶經常要更換保安系統，維修受到破壞的門窗及增加防盜設施，但結果也未能成功防止這些匪徒再來重施故伎。

基本上Sodo 並不是一個理想的流浪者之家，因為這裡主要是工業區，公共浴廁欠奉，同時也沒有圖書館或公園可以讓流浪者流連。住在區內的流浪者日間必然會到其他鄰里區渡日，他們也不一定是犯罪者，部份是生活迫人，他們也是一直從城市的不同地區被驅趕，最後才來到這一地區。在Sodo區內鎮痛醫藥治療的長青治療服務中心主任素庫表示，大部份區內的流浪人士並不是罪犯，他們都想尋求生存方法。

由於西雅圖市並沒有禁止市民在車上露宿，所以也造成了Sodo及Georgetown內露營車霸佔停車位的問題，政府雖然有規限車輛不能在同一個停車位停迫超過七十二小時，但慣於停迫在區內的露營車都是在迫不得已的情況下才會移動到另一個地點。其實他們都是從一個地點調換到另一個地點，或者是互相調換停車位，基本上是沒有離開，拖車公司也不願意將他們拖走，因為車太舊太爛賣不到錢，也沒有車主來贖車，反而隨時會令拖車公司蒙受損失。

為了改善Sodo的治安問題，西雅圖市計劃由今年開始在該區推行執法輔助外展計劃，在區內聯繫一些輕微吸毒者，希望透過外展輔導，將他們帶離罪惡。該項計劃曾於二Ｏ一一年首次在西雅圖警察局西管轄區內推行，成功將一些罪惡邊緣人士引導回正軌，為他們提供在職訓練及教育培訓，慢慢幫助他們重投社會，開始自給自足，解決食住問題，得以不用再流浪街頭。這項計劃曾經在本地逾二十個城市進行試驗，成績理想。西雅圖市政府為此寄以重望，期朌計劃能為Sodo的治安及流浪者解困。