華州2020年取消汽車尾氣測試

（本報訊）華州車主每年更新汽車註冊信息時，一些使用年頭較長的車輛需要去指定地點進行尾氣排放測試。而此項測試將在2020年1月1日正式取消。

華州立法機關2005年通過的法案規定了測試尾氣的相關條款。根據生態部預期，自1982年開始的限制汽車排放項目可以到2020年結束。屆時華州的空氣質量便已經得到足夠改善。

目前華州共有5個郡要求測試汽車尾氣，包括：克拉克郡（Clark）、金郡（King）、皮爾斯郡（Pierce）、斯諾霍米甚郡（Snohomish）及斯波坎郡（Spokane）。

華州生態部表示，這項為時38年的限制尾氣排放項目已經獲得成功，預測結果基本準確，目前華州各地空氣質量都已符合聯邦標準。同時，生態部官員稱：「我們相信未來的空氣質量仍會持續改善，因為更新、更潔淨的新車將取代那些過舊且低效的車型。」

就在去年，華州接受尾氣測試的車輛約為75萬輛，相較於幾年前的120萬已有明顯下降。在2018年度接受測試的車輛中，有13%未能通過檢測，其中二度接受測試的車中4%尾氣排放量再次超標。此數字呈明顯下降趨勢。

然而在2019年度需要接受測試的車輛仍需在更新註冊信息前通過測試。

結束這一測試同時意味著一些檢測機構需要關門，檢測人員也將失去現有工作。