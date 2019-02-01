西雅圖人失望極 全國最好咖啡城市不在此

（ 本報訊） 在最近由Apartment Guide Survey公寓指南調查公司進行的一項全國最佳咖啡城市結果令西雅圖人大跌眼鏡，西雅圖的咖啡事業原來並不是全美最頂尖的，在城市排名中，西雅圖還是落後於加州的伯克利，華州的溫哥華及加州的三藩市。這調查馬上引起西雅圖咖啡鐵幹粉絲們的還擊。

公寓指南公司的調查是按人口十萬人以上的城市與咖啡生意的對比所作出的結論。西雅圖人堅持咖啡的質量應該比今次調查重點的數量重要，按人口與咖啡店的比例，加州伯克利市以每二千零七十三名市民就享用一間咖啡店排名榜首；華州溫哥華則以二千二百二十四人共享一間咖啡店排名第二，三藩市則是以二千三百零八人居第三位；西雅圖雖然以星巴克咖啡及本地人喜愛咖啡聞名於全球，但以人口計算，目前是二千三百零八人才能共享一間咖啡店。緊隨西雅圖之後排行第五的是波特蘭，那裡每二千三百二十二名居民才有一間咖啡店。

雖然西雅圖並未能成為最佳咖啡城市，但以華州而言，除了溫哥華及西雅圖，艾弗列市也名列第九，前後則共有三個城市進入頭十名之內，基本上也能反映本地人對咖啡的愛好。咖啡業內人士對於今次的調查結果的第一個反應是評選應著重質量而非數量。他們都認為飲咖啡如飲酒一樣，是講究口味與品質。

一些咖啡生產商如高級器材供應商 La Marzocco馬上批評三藩市的咖啡烘培技術不夠好，當地的咖啡是又酸又糟，能沾上最佳咖啡城市排名榜也是它走運罷了。該公司堅持西雅圖根本不用理會這些所謂調查，倘若誰在乎這些並不全面性的結果，就讓他們搬到如三藩市那些咖啡城市去繼續飲用酸咖啡吧。

本地咖啡批發商Anchorhead Coffee表示，緃使其他城市有很多與咖啡飲品相關的事業，但始終都沒法與西雅圖的咖啡歷史相比。西雅圖是美國咖啡始祖，星巴克更是功不可抹，即使是世界上最好的咖啡，也會先來西雅圖朝聖。西雅圖人將視這些來自各地的咖啡是對本土咖啡的為良好的挑戰與競爭，令西雅圖的咖啡事業持續邁向前。

其實西雅圖在多次咖啡最佳城市評選中結果都不是名列前茅，去年另一間調查公司所得的結果，西雅圖也是屈居第二，輸了給紐約，但卻位於三藩市之前。即使部份西雅圖人對不在榜首會有點酸溜溜的感覺，但也無礙大家享受飲咖啡的雅興。而且越來越多小咖啡店出現在不同的地區，經營手法與方式都脫離連鎖店模式而趨向獨等品味的左鄰右里舒適親切路線。不管未來的發展與競爭結果如何，咖啡還是西雅圖人生活的一部份。