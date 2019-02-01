2019年春宴一覽表

2月2日媛媛畫室（Yuanyuan Studio）

於下午二點至四點在微軟大樓第2大廳有龍獅舞表演、十二生肖燈籠製作、臉面彩繪、春節對聯書法、中國剪紙等活動。

2月5日鶴野書院

上午11時至下午2時在Bellevue Lincoln South food hall ( 二樓) ，鶴野書院的白玉崑老師率領師生春節揮毫寫春聯活動、歡迎各界踴躍前往欣賞、現場贈送春聯。

2月5日/16-17日/24日佛學明月居士林

2月5日啟建新春祈福保安法會一天，是日上午九時在該林禮堂舉行新春團拜並特備茶點招待。16-17日一連兩天舉行法會，並於該日備有家門福牒暨重新登記明年消災延壽光明燈。24日慶祝元宵佳節。

2月9日西華報第10屆農曆新年服裝巡遊比賽及小豬面具創作比賽

相關細則及指引請看西華報廣告。

2月9日迎春遊園會

有年俗展示、茶藝表演、太極/古箏及迎春無蹈等活動助興。時間從下午二點到四點，於表爾威植物園(Bellevue Botanical Garden）。由北京、上海、福建、雲南同鄉會共盛舉。

2月9日表爾威廣場中心（Bellevue Square center court）

上午11時至下午6時，特別邀請大西雅圖各界優秀文化團體為觀眾帶來多元而豐富的表演。節目包括：川劇變臉、官將首、武術表演、國樂演奏、土風舞。現場並有白玉崑、何炳森、蘇玉枝老師春聯揮毫以及綠湖詩書畫院藝術家、數位文化老師教導活潑有趣的應景手工藝等。並設文化教學區教授手工藝術，並提供小燈籠、月曆，紅包袋等吉祥物。

2月9日亞太文化中心

在塔科馬圓頂展廳(Tacoma Dome Exhibition Hall–2727 East D St., Tacoma)慶祝中國新年，有逾90個多元文化活動攤位共盛舉，來自亞太地區許多國家的文化藝術、食品、飲料、零售攤位、遊戲、工藝品和現場娛樂等與眾同樂。活動從早上十一點至下午六點，免費入場歡迎參與。

2月9日西雅圖中文電台

主辦春節晚會。下午二點和晚上六點半各一場，地點在表爾威市的Meydenbauer Theater ( 11100 NE 6th St., )，有十位國家級/明星級演出各項文藝節目，是大西雅圖地區最有代表性也是規格最高的群眾性文藝演出，票價及相關訊息請電：206-619-8698或瀏覽網址：www.ChineseRadioSeattle.com。

2月10 日（星期日）舍路合勝總支堂/勝強別墅

中午12時在該支堂禮堂拜祭關勝帝君並龍獅表演助慶。下午6:30－8時在禮堂敬備焗牛布斐。11日（星期一）下午6時假華埠康樂酒家舉行春宴聯歡慶會，設卡拉OK娛樂節目。

2月21日西雅圖中華商會

5:30pm接待會6:30pm春宴，假座中國海景大酒樓（2040 Westlake Avenue North, Seattle, Washington 98109），請上網登記參加活動。1/15日前登記餐券每張65元之後為75元。網址：SeattleChineseChamber.org

2月25日（星期一）遡源堂

舉行春節聯歡活動。是日中午12時，在遡源樓禮堂舉行祭祖活動。晚上6時假座鯉魚門酒樓舉行春節聯歡宴會。餐券每張20元。售餐券地點：遡源堂，姑婆姑丈免費領取餐券。凡2018年度高中畢業，成績達3.5分以上的遡源弟妹，請將成績表送遡源堂審查。以便在宴會上頒發獎學金。聯絡電話：206-622-2860 / 206-859-3988。

3月3日舍路至孝篤親公所/歷山寄廬/婦女部

舉行春節聯歡宴會於下午6時入席，席設華埠康樂大酒家。

3月16日西雅圖萃勝工商支會

下午六時假座華埠星都海鮮酒家舉行春宴聯歡慶會。恭請僑團領袖、社會賢達，支會全體男女昆仲駕臨參加。

3月17日舍路李氏公所

下午6時假座華埠康樂酒家舉行春宴聯歡慶會，恭請僑團領袖、社會賢達、該會全體男女昆仲駕臨參加。

備註：請各僑社堂所將春宴通知儘速送至本報，公告大眾共襄盛舉，此覽表至二月底結束刊登。