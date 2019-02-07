瑞雪兆豐年 愁壞駕駛人 大雪致學校停課 飛機取消航班

（本報訊）本月3日晚間至4日，一場突如其來的大雪席捲普吉特灣（Puget Sound）地區。不僅為日常交通帶來極大困難，還造成本地多數學校及大學停課，及飛機取消航班等結果。

由於大雪之後積雪融化需要吸收巨大熱量，因此本地氣溫將一路走低，最低氣溫在20華氏度左右。持續低溫會造成一些已經開始融化的積雪再度結冰，增加黑冰形成的可能性，為民眾駕車造成一定程度的危險。國家氣象局提醒民眾出行提早出門，減速駕駛。

由於金郡（King County）、華肯郡（Whatcom County）、斯卡吉特郡（Skagit County）及斯諾霍米甚郡（Snohomish County）此次降雪量異常，導致當地多數學校推遲上學時間甚至關門。西雅圖電力局（Seattle City Light）更有上萬用戶停電。

截至4日早8點，西塔國際機場（Sea-Tac International Airport）共計取消62個航班，另有124個航班晚點。雖然大雪並未影響渡輪營運，但惡劣天氣也對渡輪系統造成了毀壞。巨大水浪打碎輪船窗戶，而寒冷天氣也將管道凍結，影響到一些輪船的洗手間及電梯的使用，一些船由於停電也不得不啟用緊急供電系統。