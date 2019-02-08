應該和他人一起說「恭喜發財」嗎？還是有更好的祝賀詞？

靜雯博客

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各位最近是否聽過像「恭喜發財」這樣的傳統中國新年問候詞？應該這麼說嗎？

雖然對我們來說今年是2019年，但在中國的陰曆中，已是4716年。「恭喜發財」這個過年時的賀詞，在21世紀發生了很大的變化。「恭喜發財」意味著希望賺很多錢或者發大財，就因為兩個原因，所以在早期是很受歡迎的賀詞，這句賀詞尤其對大部份說廣東話的人來說，在新年期間總是瑯瑯上口賀聲不斷。

這是由於早期很多海外華人從廣東移民到美國和東南亞，包括泰國、馬來西亞、印尼、越南和緬甸。這些移民們為了尋找更好的生活或財富，所以「恭喜發財」成了對未來的願景，以至於外國人會認為這是農曆新年的唯一問候詞。但一般說普通話的人，他們對喜歡的朋友和所愛的人，通常以「新年快樂！」或「祝您新年好！」來互相道賀，不太用「恭喜發財」。

其次，「恭喜發財」在1985年香港製作的一部賀歲喜劇片《恭喜發財》中被廣泛宣傳，內容是講述財神（Money God）誤墮凡間，為了逃避群眾追趕發生的一連串趣事。從那時起，許多國際媒體都在節日期間，將「恭喜發財」發佈為慶賀中國新年的頭條新聞。

並不是說我對擁有財富不感興趣，但是「恭喜發財」已經過時了。這句話給人的印像是中國人的格局太狹、貪得無厭，除了賺錢沒有其追求的夢想。如果局外人在他所有的華人朋友中聽到聲聲貫耳的「恭喜發財」，他們很容易跳進美籍華裔沒有其他人生目標的刻板印象。

各位能想像對比爾·蓋茨（Bill Gates）這樣富甲一方的人來說，他的一生是努力放棄自己擁有的億萬財產嗎？他人生的終極目標是幫助普通人並回饋他們。有錢並不能解決所有生活中的問題，因此「恭喜發財」這句問候詞也不適合尋找那些追求愛情、幸福、挑戰或勇氣的人。但如果向賭徒、股票交易商和企業主致意「恭喜發財」，那肯定是無往不利的最好賀詞。

那麼我自己的一些賀歲問候是什麼？

在豬年，希望各位擁有快樂和平安，祝願各位有勇氣、健康和智慧來戰勝你的未來，願各位在建立持久友誼的同時也飛黃騰達。這些是許多人在生活中尋找的東西，如果實現了所有這些願望，必將擁有比各位想像來得更多的生命財富！

以下是我最喜歡的傳統問候。在豬年，我祝愿所有讀者和客戶：

● 願你「心想事成」。

● 願你「夢想成真」。

● 願你「順心如意」。

● 願你「身心康泰」。

● 願你「諸事順心」。

● 願你「平安昌盛」。

● 願你「諸事如意」。

● 願你「豬事大吉」。

● 願你「大吉大利」。

● 願你「平安大吉」。

● 對年長者願你「福壽雙全」或「十全十美」。

● 對睡眠品質不好的人願你「酣睡如豬」。

● 在工作、寫作、鍛練和與人交談時願你「笑口常開」。

● 在學校和工作的人士願你「前途無量」或「鴻圖大展」

● 願你擁有「龍馬精神與正能量」。這句賀詞在馬年和龍年被廣泛使用，然而仍適用於每年不同生肖的人士。