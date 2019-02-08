西雅圖本週一迎來冬季第一場大雪，剛好落在中國人的大除夕日，送來「瑞雪兆豐年」的好意頭。

其實西雅圖人是挺有福氣的，雖然天降大雪唯氣溫卻未有瘋狂下滑，但遠較住在東岸及中部的人幸運；相對而言，我們還是活得很暖和，嚴寒程度有限。短暫下雪兩三天後冷空氣又遠走他方，等著正常的冬天天氣重回。

自從二ＯＯ八年一場大雪令西雅圖市癱瘓又未能有效地解決地上冰雪問題後，市政府因受到教訓已有所改善，現時已能適時提出風雪警告，市民受益。

政府花掉大筆宣傳費用及開發即時緊急通訊軟件也是值得的，事實證明這些電子警報很受用，市民可以在第一時間接收訊息，安排自己不用出門留在家；那裡發生交通意外就請馬上繞路走；在大部份情況下是可以減輕路面交通流量，減少路面交通意外發生，結果就是減省政府的人力物力資源，互利互惠。

大雪雖然給一些日常生活帶來不便，影響某些門市生意，但又對另一些行業來說是好事，現時流行的送餐送貨速遞，祗要他們能到願意送的肯定有訂單。另外對依靠積雪為生的滑雪場也是天大喜訊，這些靠天食飯的行業就是任由天意安排來維持營生。

今年除夕與白雪相遇，獻給平日本地要正常上班的華裔不光是一天落雪日，而是下雪天留人，能被留下的都心裡都暗自歡喜，可以提早收爐過年了。