華州最安全城市首選茨諾誇爾米 西雅圖排四十六University Place最差

(本報訊)華州西雅圖雖然聞名與繁榮，但在最近一項由家居安全國家議會在華州進行的城市安全調查中排名卻未見出色。反而位於遠郊的茨諾誇爾米Snoqualmie卻拔頭籌，在華州七十二個城市中成為最安全的城市。

據茨諾誇爾米市發言人佩艾高表示，該市在近四年來已有四次被選為華州最安全城市的記錄。市府對於這項殊榮都感到驕慠。佩艾高續稱該市的警隊與消防局都是最棒的。「警隊接到任何來電都是重要的」是茨諾誇爾米市警察的座右銘，他們從來都是認真對付罪案及幫助市民的。

在調查中落在倒數第一的大學城University Place市卻有點不滿。為大學城市提供警察服務的貝爾斯郡警察局表示，他們是按合約方式為靠近塔可瑪的大學城提供社區保安服務，在他們服務的經驗中，大學城是並沒有太多問題煩擾警察。去年該市祗發生了兩宗謀殺案。較前年增加一宗；但大學城其他類型的罪案都在下跌。這記錄可以反映大學城並不是調查結果所指的那樣糟糕。至於聞名的西雅圖市的安全程度被排在四十六位，西雅圖市雖然繁榮聞名，但它的物業罪案是全國最高的；暴力罪案也不少，去年發生了四千五百六十四宗。

總括而言，華州的各大城市，不管是好還是壞，在罪案數字中還是較全國的平均數低出百分之十九。家居安全國家議會的調查主要分析各城市罪案數字與類型及警察接到市民報案數字所得出的平均數作準則。在華州排在頭五名的最安全城市基本上都是遠郊城市，除了第一名茨諾誇爾米外，Oak Harbor , Sunnyside, West Richland 及Enumclaw都是遠郊小鎮。而最不安全的五個城市除了大學城就是肯特市，費多威，塔可瑪，茨坡坎。