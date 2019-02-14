鴨子船民事審判為時四月 陪審團判賠受害者$1.23億

（本報訊）2015年造成5人死亡60餘人受傷的鴨子船事故，民事審判為時4月之久終於結束。陪審團最終要求被告共計賠償原告方1.23億美元。

金郡（King County）最高法院陪審團在此次訴訟中判定，鴨子船國際總公司（Ride The Ducks International）作為鴨子船水陸兩用車的生產商，未能及時發現並召回存在缺陷的車輛，導致鴨子船操控失靈釀成慘劇，因此在此次事故中需承擔67%-70%的責任。

另一方面，負責車輛營運的鴨子船西雅圖分公司由於疏於排查車輛故障，在事故中也需承擔30%-33%的責任。此外，陪審團認為，同被列為被告的華州州府及西雅圖市府並無過失。

華州運輸安全委員會在事發後暫停鴨子船西雅圖分公司20輛車的正常營運。公司方面承認存在159項安全違規現象，並且已繳納22.2萬美元罰款。而鴨子船國際公司也因違反聯邦安全法規被處以100萬美元民事罰款。而就在去年，鴨子船總公司及西雅圖分公司剛剛與4名原告進行廳外和解，共計賠款825美元。

在本次訴訟中，原告方代表律師在結案陳詞中提出，自己所代表的40餘名受害者在受傷後身心均受到巨大傷害，並要求陪審團判處被告賠償每位受害者至少300萬美元。儘管最終每位受害者獲得賠款數額不盡相同，但多數款項已正式安排賠付。

在判決結果揭曉後，鴨子船公司發佈聲明，公司已修改遊覽車行駛路線，並將奧羅拉大橋（Aurora Bridge）從路線中移除。