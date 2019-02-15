始自一塲跨年的瑞雪，結果這雪連綿不斷，紛飛散落在華州每一個⻆落，演變成了一場馬拉松大雪災。雖然有人享受下雪假期與玩雪樂，與此同時也勞累了多個政府部門的領導與他們的團隊，延誤無數計劃活動，造成一定的經濟損失，並留下一大堆善後工作。

在前線的政府各部門早走在大雪來臨前，做妥能力以內可以準備的功夫，嚴陣以待迎接冰雪。不過由於天掉下來大雪的總量祗可預計但無法實算，更何況這又是歷年來最大雪災之一，加上強風然後再補上大雨，這三合一的天災根本就把不慣風雪的華盛頓州弄得筋皮力盡，苦不堪言。

雖然交通部剷雪隊伍地獄式開工，日以繼夜不停清理積雪，但老天像開玩笑的，源源不絕補上新雪，政府要不厭其煩提醒市民留在家中減少不必要的外出，這也證明市民的自律、互助與小心，有效地減少意外發生。

華州州長在適時宣佈全州進入緊急狀態，提高了市民的警覺性；各郡市政府領導持續公開向大眾報告災情，給團隊鼓勵打氣，又敦請市民諒解，對政府部門要有耐性及信心，做足安撫與溝通，將解決問題透明化，官民風雪同路共渡難關，才能互相減壓減累。

由於持續下雪，即使不用上班上學的一群，也有一種說不出的壓力。這份無形壓力源自風雪的未知數。下雪初期很多人都可以短暫享受，但太久後就開始渴望盡快歸位，安定心神，重拾正常生活。