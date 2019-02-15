風雪後遺症山泥傾瀉 市政府提示民眾做準備

（本報訊）持續了逾十天的華州大風雪漸漸減弱，但溶雪與下雨引起泛濫與山泥傾瀉問題倘若處理不佳，是將會接踵而至的。西雅圖每年由十一月至第二年的三月都是山泥傾瀉季節，所以市府敦請市民警醒做好預防措施，保護家園。

大部份山泥傾瀉都是由於山坡上有過多的積水或基於人為因素令山坡受力不平均所致。今年連場大雪正給西雅圖的山坡帶來隱憂。目前按西雅圖建築及檢驗部門資料顯示，市內共有逾二萬個建築都位於有山泥傾瀉危機的山坡上，其中大部份建築更是民居。在風雪過後，市民應該做好檢查，注意排水管是否正常操作，排水出口的位置安全與否。大家要經常檢查在房舍四週排水系統水渠出口閘的流暢，不要讓樹葉或垃圾堵塞，此舉水排不通就會引起泛濫。另外也要留意山坡土壤是否有移動現像或被過度侵蝕。這都是山泥傾瀉的先兆。最好每季都要檢查在房屋前後庭園的噴水系統，盡量不要在山坡上堆積庭園垃圾及填土土壤。如果遇上自己不能解決的疑問，要盡快向專業人士或相關政府部門查詢。

西雅圖市政府特設緊急管理網站http://www.seattle.gov/sdci/about-us/who-we-are/emergency-management—landslides-andearthquakes，為市民提供各項與山泥傾瀉相關的指引，歡迎瀏覽查詢。