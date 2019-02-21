新版學校「成績單」上線 涵蓋數據全面 深受好評

（本報訊） 去年底，華州發佈了州內各學校的年度表現「成績單」，供學生父母及監護人參考。該網站由於流量巨大迅速崩潰。

日前，在穩定服務器後，州府更新了這份成績單，並在成績單中加入了聯邦規定的6個透明化規則。學生家長若需查詢新版「成績單」，可自行登錄網站https://washingtonstatereportcard.ospi.k12.wa.us/ReportCard，搜索學校名稱即可。

網站提供多種數據，包括該校就讀學生總人數、正常出勤人數、數學達標學生比例、英文達標學生比例、學校在每名學生身上所花費的費用、4年內順利畢業率、任課老師人數、高等數學增長率、高等英文增長率及教師平均授課資歷等。網站還配有谷歌翻譯系統，任瀏覽者進行多語言切換。

新版成績單中加入了一些舊版沒有的評估項目，例如「英文學習者評估」，還有一些關於教師方面的信息：任課老師具體信息、平均每班學生數、教師平均任職年數、教師證、教師教育水平及校長和其他學校領導的評估。

成績單還對學生4年畢業率、各學校在每個學生身上耗費的資金做出詳細評估。一些家長發現並不是所有「有錢人」學區的學校為在校生花費的資金最多，西雅圖公立學校在每名學生身上花費的資金高達1.4萬美元。此次上線的新版成績單可以說涵蓋內容十分全面，但也有一些民眾發現該網站並不具備兩個學校比較數據的功能，或將在未來推出。