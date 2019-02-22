教育的好與壞，孩子能否在理想的學校就讀是一般家長關注的重要大事。華州教育部日前宣佈推出嶄新改良版學校報告表，大家能在同一個平台上同步瀏覽華州每一間學校的強弱表現，實踐了本地教育透明化的承諾。估計這份報告表對教育界人士，監察組織，任何家長或學生本人等都會幫上一把，是一件好事。

雖然報告表一切以英文為標準，但拜電腦翻譯軟件的方便所賜，學校報告表提供了不同語言翻譯服務，中文更分設有繁簡兩種文體。大家也能理解翻譯軟件的漏洞，唯這是減省成本的方法，能做到基本訊息傳遞也算是對族裔家庭的關顧與交待。為彌補不足，雙語教師或輔導員也要肩負額外任務，協助更正解釋。

從最新的學校報告表匯集的資料所見，華州教育部是真的花了很多精力與心血來設計與整理所有學校在各方面表現的明細資料，項目繁複，從學生人數，畢業比例，學生學科表現，師資素質，教師學生比例，學校在每一名學生身上投入的資源與銀碼，學生族裔背景分析等等，以最令人一目了然的方式直接表達，容易閱讀了解，內容隨手可得，隨時可讀。

華州教育部並不是為了要做報告而做報告，教育部希望透過這個學校報告服務，加強各界對華州學校的理解與溝通，共同合作改善華州教育制度，請大家加以善用重視，希望這份用心不會浪費。