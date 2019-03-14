從西雅圖開始的火車之旅

我一個人從西雅圖上了火車，半躺在這臥鋪的小房間裡，車廂裡一片寂靜，時間仿佛慢了下來…..

我們的列車追著太陽奔跑，午後的陽光灑滿了小小的房間，我任性的對著太陽閉上了眼睛，盡情的享受這美麗溫暖的陽光。

車在奔馳，隨著景色的變化，閉著的眼睛裡奇幻般的呈現著五光十色的圖像，一會兒是透明的、亮燦燦的一片大紅，那種紅我從來沒有見過，美的無法形容！一會兒又是快速變換紛繁的色彩、錯綜複雜的疊加、縱橫交錯的構成了豐富、奇妙的圖案，這是真是一幅幅令人嘆為觀止、無法複制的抽像畫，美侖美奐震撼人心！這樣的情景我還從未體驗過。有人說過「有時候，就是要享受那個時刻、什麼也不要想。」

6點剛過，我到觀景車廂看日出，這個車廂視野開闊，車外的景色盡收眼底。黎明前廣闊的田野、長長的地平線上映襯著彩霞，太陽將在這裡升起。

我8點多就要在奧克蘭下車，因時間關係我得離開觀景車廂去餐廳吃飯。餐廳裡已經有不少人了，沐浴著晨光讓人感到平和喜悅，每一桌人都開心得聊得火熱，美麗的一天從這裡開始。我被安排坐下，我是這個桌的第一個人，很快這桌兒就湊齊了4個人，頃刻開始聊天模式。

在奧克蘭的車站，我只有不到9分鐘的換車時間，還好下趟車就將停在旁邊的站台，我小跑了過去。站台上沒有幾個人在等車，我問一位推著自行車的男士「我要去Santa，是在這裡上車嗎？」他說：「對，這趟火車是到硅谷方向的，現在大概晚點10分鐘。」 我舒了一口氣，總算沒有出差錯，不然接我的朋友就要傻等了，人家還得上班呢！火車大約行駛了一個小時我到達了目的地。

下午我和接我的朋友到Sumika的街上吃了中飯。因為看到這條街上氣質不凡，吃完飯我想逛街相信一定會找到驚喜。

我們剛開始邁步，就看見一個的服裝店櫥窗裡陳列的服裝品味高尚獨特便走進了這家店，店裡的衣服每件的款式都突破了我的認知，我喜歡那種非典型文藝範的服裝。這些服裝的設計者構思隨意而大膽，通過作品能看出設計師的格局，這才叫設計！這些東西是我渴望而不可及的，我做不出來類似的款式。徵得她們同意後我在店裡拍了照片，我保證一定不偷他們的樣式。（我也偷不來呀！）

我常常從那些非典型的服裝上看到我自己的局限性，要想變換風格實在太難了，常常是有一個框框在那裡，要想突破難於上青天。旅行就是有機會看到很多新鮮的東西，進而審視自我不斷的改進和提高。

12/9/2018又要上路了，早上我要先在舊金山坐7:50的巴士才能到達火車站。人生地不熟的怕遲到便起了個大早提前到達了巴士站。還沒有機會吃早飯呢， 幸運， 車站對面有一個很好的超市。火車上的伙食缺少蔬菜，我在這裡買了水果、黃瓜、西紅柿，這裡的東西可真是貴呀！

我們的巴士準時開車，我發現坐在旁邊的二位也是從西雅圖出發和我乘過同一趟車，因為我認識他們的旅行包。又開始聊天了，他們是從芝加哥乘火車到西雅圖，又從西雅圖到加州，再與我乘一趟火車回芝加哥。我將要在芝加哥換乘去東部的火車，需要在那裡等6個小時，順便向他們了解了有關芝加哥的情況，真好。

今天我的包廂被安排在了一樓有些失望，問：是否可以調換？回答：不行。這兩個白天我註定要在觀景車廂度過了，好在觀景車廂視野寬闊，就是有些冷。

一樓的包房倒是離洗澡間近，這一層還有三個廁所。我不無遺憾的對列車員抱怨：「我買票的時候確認了要二樓的包房不知為什麼……？」不過與我而言這也是不同的經驗，老是坐二層就永遠體會不到一樓的感覺，人生什麼事都要體驗才算完美。

現在知道了1-10號是二層，11號以後的房間是一樓的。

12/10/2018我看到的日出是在科羅拉多，富有層次而火紅的旭日映紅了半邊天，照耀著獨特、壯觀的科羅拉多峽谷。我感覺自己是身處在電影之中且是寬銀幕的！又好像置身在月球上，神奇的感覺簡直是夢幻世界！我不停的拍照片，盡管如此，我的照片仍無法真正呈現現場的奇妙和壯觀。

今天的旅程可能是景色、地貌變化最多、最大的一天。從早上到下午兩點多我一直流連忘返於觀景車廂，就連吃早飯、中飯的時間都在不停的拍照片，近乎瘋狂。

早飯時為了拍照，我把自己的那杯熱茶給打翻了，一時間周圍的人忙亂了起來，有的找服務員，有的幫助擦水，我自己則是囧的不行。大家都關切的問我：「你沒事吧？燙著沒有？」誒呦，我自己都沒關心是否被燙到了，只是覺得太囧，現在我才意識到確實有點被燙到，但並無大礙。在此我又一次感受到美國人對於生命的本身的關注和愛護，心裡暖暖的。

火車提前到達芝加哥，這個城市給了我一個好天氣沒有下雪，下火車時也不很冷。我要在這裡待6個多小時，準備把行李存起來上街轉轉，不然6個多小時太難熬了。車站存行李每個包$10，工作人員說如果是乘臥鋪就不用花錢，臥鋪候車室裡可以免費存包。臥鋪候車室客人很少、很安靜，這裡有一些水果小吃及各種飲料，這個候車室也備有洗澡間。

我存好了行李出發去逛街，問了問詢處的人，她問我：想步行還是想乘巴士？得知這裡離鬧市區只有8個路口，我已好幾天沒走路就選擇步行了。剛出車站還不感覺冷，在街上可是愈走愈冷得改乘公車。

終於到了鬧市區，我一直都覺得芝加哥是一個繁華的大城市，在我心裡芝加哥可以和東京相提並論，可是芝加哥和東京不一樣。已臨近節日可街上沒什麼人買東西略顯蕭條。我有些後悔為什麼要到街上瞎逛？

天黑了下來氣溫愈來愈低真冷，肚子也有點餓了。下公車就進了一個商場，據說挺有名，我倒不覺得有什麼名堂。不過一進門迎面見到一家中式快餐店，大蒸鍋冒著熱氣很誘人，這裡有包子、炒飯、麵條等等。這店面的裝潢有點像動畫片《功夫熊貓》裡的包子舖。我猜這個老闆是美國人，店員說：「是。我們老闆（廚師？）去過中國學習了中國文化和烹飪。」 我買了一個冒著熱氣的「蒙古牛肉包子」，這包子不是我們熟悉的中國味，不過還挺好吃的。他們的包子餡裡面放了辣椒，真的很有創意，我怎麼就一直認為包子餡不能放辣椒呢？

百般無聊的在這個商場裡面轉了半圈，實在逛沒意思決定回火車站。芝加哥的冬天一定特別冷，這裡的人都穿著厚厚的羽絨服和西雅圖的人很不一樣。芝加哥火車站的建築挺有氣勢，據說是美國最有氣派的火車站，好萊塢在這裡拍過幾部電影呢！

晚上9:30我又出發了。這趟列車也已經很舊，但是比之前的列車舒適。包廂內有馬桶和小洗手池，有小毛巾、洗手液和一袋洗漱用品，包廂雖小一應俱全。因東部橋樑高度的問題東部的火車只有一層沒景觀景車箱。

乘坐的這趟由芝加哥到紐約的火車，除了設備比較舒適外，風景沒什麼特別的驚喜。窗外一片灰白，天也是灰色的不好看。餐廳的飯被改成了飛機餐，公司由此可以節省3個員工，不過與此同時他們也丟掉了不少乘客。

餐車換了新車廂裝潢不錯，然而人氣不再，溫馨不再。餐車的服務員只有一個人，他看上去挺孤獨，飛機餐不可口乘客不喜歡，他也就拿不到多少小費真是遺憾！我以後也不想再乘坐這趟車了，從芝加哥出發有很多不同的線路都可以抵達紐約呢！

這次火車之旅馬上就要結束了，收獲很多。很高興我做了這個火車旅行的決定，要感謝我自己！