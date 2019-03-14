永久居民有什麼權利和責任？

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身為一個永久居民，你有權在美國永久居留，以及替任何僱主打工（除少數例外如國防部等）。你所享受的權利跟美國公民所差無幾，主要差別是你不能在選舉中投票（除少數地方選舉例外）。如果你明知故犯，假冒是公民來參加投票便有被移送出境之虞。此外，犯刑事案亦可令你失去居留權，只有成為美國公民後，才能保証美國政府不會把你趕跑。

報稅

當了美國永久居民之後，山姆叔叔從此便會盯上你，你在世界哪一個地方賺了錢，他都要分一份。美國稅制之繁複在全世界可能數一數二，移民美國需找一個會計師代為報稅可省卻許多煩惱。

登記入伍

如果你得到綠卡身份的時候，介於18歲與35歲之間，法律規定你必需向徵募處登記入伍，否則你便不能入籍以及會受到有關的法律處分。現在登記入伍非常容易，上網www.sss.gov登記便行。不用說，若你的子女成為永久居民之後，他們亦需登記入伍。

出國旅遊

有了綠卡在大多數情況之下回來美國時你不再需要簽証，只要你持著有效的護照以及上面有未過期的I-551紅色蓋章，或護照加上綠卡你便有權入境美國；如果你離開美國超過一年的話，你便需要有回美証（或白皮書）才能入境。

持移民簽証入境後，應該不出一個月便會收到綠卡，如果到I-551蓋章過期後綠卡的蹤跡仍沓然的話，你便應該到本地移民局再拿一個新的I-551章以及詢問綠卡的下落。

放棄居留權

永久居民通常遇到最大的問題是，離美太久或時間太長節話，會否影響居留權。很多人誤會以為每半年或每年回美一次的話，便可保住綠卡，其實在美國的時間與保住身份是沒有絕對關係的。換句話說，移民法並沒有明文規定在美居住多少時間才不致於失去綠卡。

移民官斷定一個人有沒有長期家居美國的意願，需要考慮的因素有很多，離境的次數及時間長短只不過是其中兩個而已。許多人誤以為每年離美不超過6個月便能保住綠卡，這是把離境時間與為入籍積累入境時間的規定混淆了。入籍法規定，綠卡持有人離美不超過6個月的話其為申請入籍而積累的時間（3年或5年）便不算中斷，否則其在離美之前為申請入籍而積累的時間便告作廢，而需重頭計算入籍時間。

入籍美國

可以的話，最好儘量爭取入美籍的機會，因為只有公民才不會喪失留在美國的權利。當公民的另一好處是加快親人移民來美的速度，以及可以投票為己為同胞爭取權益。

入籍基本上需要滿足兩個居美的條件：一是維持綠卡身份至少5年（與美國公民結婚則3年）；一是在這段時間內你至少有一半時間是人在美國。此外正如前面所說，你若離美超過6個月的話，上述3年或5年的時間便可能中斷，而需在回美後第二天重新累積3年或5年的入籍時間。最後你可以在滿5年或3年期的最後3個月內便遞交N-400入籍申請表，提早數月成為公民也不壞。

大家都知道，綠卡其實並不綠，只不過在50年代第一批出現的卡是綠色，綠卡之名便沿用到今。初來報到時，由於綠卡需時製造，移民官便在你的護照上蓋上一個所謂I-551紅印，作為永久居民的臨時証據。這個紅蓋章相當於綠卡，唯一差別是蓋章限期短很多—1到3個，期滿綠卡仍未有的話，便需要到移民局續期。不過，不管是蓋章或綠卡，只是身份的象徵而已，即使過期並不代表你失去居留權最多是引起諸多不便。

嚴格來說，按照移民法，18歲以上的永久居民出外必需把綠卡（正本）帶在身上，否則可被罰款最高100元和被判監禁達30天。話雖如此，當局很少執行這條法例，除非剛巧碰上移民局突擊檢查非法勞工，沒有綠卡在身上的話便會被抓走。

更改地址

身為永久居民，移民法規定你每次搬家均需通知移民局，否則可能會受到法律處分包括刑事罪名。更改地址的表格是AR-11，可從移民局的網址www.uscis.gov 下載。