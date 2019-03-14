737-MAX 8墜機 無人生還 川普下令該機型停飛

（本報訊）當地時間3月10日，埃塞俄比亞航空公司（Ethiopian Airlines）ET302號航班不幸發生墜機事故，機上149名乘客和8名機組成員無一生還，其中包括8名中國乘客。

ET302航班從埃塞俄比亞首都飛往肯尼亞內羅畢。事故發生在當地時間早上8點44分，這架使用才幾個月的飛機起飛6分鐘後即失事。

波音公司聲明表示，一支波音技術團隊將前往墜機地點，在埃塞俄比亞事故調查局和美國國家運輸安全委員會指導下提供技術協助。此次埃航失事的黑匣子已找到，由埃航工作人員帶回檢測。

中國駐埃塞俄比亞大使館稱，機上有8名中國乘客。 8名中國乘客分別為5名男性、3名女性，包含多名遊客與中資公司派駐人員，目前確認有1名來自中國香港的聯合國環境署職員。

除了8名中國公民，埃航官方公佈的機上乘客中還包括：18名加拿大人，32名肯尼亞人，9名埃塞俄比亞人，8名意大利人，8名美國人，7名英國人，7名法國人，6名埃及人，5名荷蘭人，4名印度人，4名斯洛伐克人，3名澳大利亞人，3名俄羅斯人，3名瑞典人，2名摩洛哥人，2名西班牙人，2名波蘭人和2名以色列人。

此外，印度尼西亞、蘇丹、也門、挪威、烏干達等11國各有1名乘客。另有4名乘客持聯合國護照登機。

在短短5個月時間內，波音737-MAX 8連續兩次出現墜毀事故。去年10月印尼獅航（Lion Air）的墜機事件與此次具有許多相似之處。

根據印尼獅航空難初步調查結果，737-MAX系列客機會在速度傳感器讀數過低時，強制讓飛機進入俯衝狀態，防止因速度過低而失去升力。航空業內人士指出，如果速度傳感器出現了故障誤報，且飛機本身高度較低時，強制俯衝的設定就很值得質疑。印尼獅航空難初步調查指出，事故發生前，客機的速度傳感器確實出現了故障，而飛行員更是努力與自動駕駛系統「對抗」了十餘分鐘，導致飛機不斷爬升、俯衝。

這也與現有資料十分接近。航班追踪網頁FlightRadar24也記錄到了此次埃航失事客機墜毀前「豎向速度的巨大波動」。

此次空難發生後，前後相繼有數十個國家宣佈停飛737-MAX系列機型，導致波音公司股價暴跌12%。

美國運輸部長趙小蘭12日表示，美國聯邦航空總署（FAA）稍晚將為營運操作波音737-MAX 8型客機的航空業者發佈持續適航通知。面對外界越來越大的停飛呼聲，FAA表示並不會無故停飛737-MAX系列機型。但就在此言論公開後第二日，川普於13日駁回這一決定，宣佈美國全面停飛737-MAX，並表示：「美國人民及所有人民的安全是我們首要關注的事。」

對於連頓市（Renton）波音工廠的員工來說，此次空難無疑為他們帶來了身心上的巨大打擊。在為遇難者感到悲痛的同時，也深受事故未知起因的困擾，更無法預知事故將為他們的未來帶去何種影響。員工表示，在事發之後，工廠內部愁雲慘淡，工作人員都相繼開始討論。從銷售量來看，737-MAX系列機型無疑是波音最為成功的機型之一。也正因為如此，員工表示，這一機型對於工作人員來講就如食糧一樣，不得不對起因產生好奇。

此外，在此次空難中有兩名「幸運兒」因未能趕上飛機而與死神擦肩而過。其中一人是 非營利組織國際固體廢物協會（ISWA）主席安東尼斯·馬夫羅普洛斯（Antonis Mavropoulos）。事發當日，他以「我的幸運日」為題發文稱，自己原本要登上失事飛機，但他在登機口關閉兩分鐘後才抵達，無法登機。馬夫羅普洛斯還講述了他登機失敗後發生的事。因為他錯過了失事航班的登機時間，只好改乘另一趟航班，但受到機場工作人員的阻攔，還帶走他問話。馬夫羅普洛斯為此很不高興，但機場警察告訴他，他不該抱怨，而是要向上帝祈禱。另一名男子艾哈邁德·哈立德（Ahmed Khalid）因從迪拜起飛的第一程飛機延誤，錯過了飛往內羅畢的航班而倖免於難。