要學會愛自己 切勿輕生

靜雯博客

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2014年西華報英文版向印裔Vikram Jandhyala博士頒發了《突破玻璃天花板的榮譽》獎，當時代表頒獎的是華盛頓大學校長Ana Mari Cauce，她在席上表示：「在接下來的5年、10年、15年大家將會聽到很多關於Jandhyala博士的成就和榮耀。」

我期待有關Jandhyala最後一件事，竟然是他在47歲時去世的消息並且是自殺身亡了。

許多社區人士在問：「他為什麼要自殺？」他是華盛頓大學的後起之秀，從一名教授升任到電子工程系系主任，再晉升為創新和創業（Innovation and Entrepreneurship）中心副總裁之職，之後中心改名為CoMotion，是一個致力於擴大華大社區經濟和社會影響的協作創新中心，之後擔任表爾威市全球創新交流GIX的聯合首席執行長。在微軟公司的資助下，該新校區是中國清華大學與華盛頓大學的合作夥伴。

我們可能永遠無法知道 Janghyala自殺的真正動機。我們所知道的是像他這樣一個聰明能幹的人，能解決與技術、教育和企業家精神相關的複雜問題，卻無法解決自己動盪不安的內心。他的成就備受尊重和非凡，這讓大家為他感到驕傲，然而這可能不是他所看到的現實。事業再怎麼成功似乎仍無法讓他從個人生活中解決自己的痛苦，比如他與妻子的分手離異。

Janghyala的悲劇確實給我們留下許多的思考和訊息－－人要怎麼樣在得宜且合適的鏡頭中看待自己的生活，能夠做到這點我們才能在獲得成功時也同時能享有快樂，也就是說盡量在生活中避免人事的衝突並從歡悅中獲得興旺發達的碩果。我們每天都必需做出一些明智的決定和選擇，如果犯了錯誤需要學習的是如何去原諒自己，而不是選擇自殺的思維和行為模式。同時我們需要做出更多地研究，去幫助這些受害者，讓他們能走過困境向前邁進，治癒好他們的心疾。以下一些方法可參考：

不要過於苛求自己

成就卓著的人通常會要求自己有更卓越的表現並期許甚高，他們對自己一般都很苛刻。據CBS新聞報導，在一本自殺的年輕女性青少年Alexandra Valoras 的日記中，這位擔任班長的她寫道：「我搞砸了……我是一場災難……我失敗了。」

當事人要做的只是停止查看手機，利用時間與朋友和親人一起反思自己的所作所為，欣賞和慶祝在生活中取得的既有成就，就會否極泰來。我們要時不時地感受到許多人的支持，以及感恩那些在我們面前開闢道路的人。這個世界上變數太多太快，沒有人可以靠一己之力來完成任務，心存感恩可以讓我們感到更加幸福而不是沮喪無奈。

放開心懷

大多數時候，成功人的自殺是將問題留給自己。在精神上，他們比健康的身體更快地走向下坡路。有多少次你聽說過，當有人告訴朋友或家人在與某人談論你的麻煩後，他們的感覺好了許多？有多少次我們更傾向於與陌生人分享我們的問題？那是因為向我們所愛的人表露我們的軟弱和自我懷疑會感到羞恥。這就是為什麼我們要尋找心理學家和輔導員的原因。幾年前當抑鬱症襲擊我時，我去向這些專業人員傾談，從而改變了我的人生觀。

當《紐約時報》採訪一位頂級籃球運動員Markus Howard時，他在Marquette 大學的一場比賽中得到53分，他說他經常與輔導員交談，然他只有20歲，但他做法比他年紀大的人更明理。無論某人多麼成功都會遇到困擾他的問題，只需與他人交談後即可獲得清晰度和明朗化，交談和分享是治療心病糾結的良藥。

如果一整天只專注在不愉快的事，心思所慮只著眼於更糟糕和最壞的情況，不僅會讓思想變得狹窄逼仄，思慮也會陷入困境，簡單來說是無法切換處境。

不要只關注在自己

Howard還告訴《紐約時報》，他想要大家記得的不是他在球場上的表現而是在球場外。他表示：「我覺得當我為別人做點事情時，我得到的更多。」他對生活的態度以他的年齡來說是相當成熟的了。

讓自己感覺更好的唯一方法就是時時對他人有同情心，通過一次幫助他人的動力，就能改變自己的未來。

將失敗視為積極的動力

總要提醒自己，失敗不是世界末日，失敗可以獲得寶貴的見解和教訓，有時它可能是偽裝的祝福。當人們拒絕你時就微笑以對，只要多練習幾次，失望就不會擊敗你。

要學會說「不」

累積壓力可能導致憂鬱，成就卓著的人往往過度勞累並過度讓自己精疲力盡。

如果您所做的事情沒有給您帶來快樂，請考慮改變所處的環境或任務的替代方案。剛開始幾次當你說「不」時可能很尷尬困難，要讓它成為習慣，經過幾次後會變得自然而正常。

當我剛開始辦報時，我試圖在每週的日曆上填滿會議、午餐和一些活動。我現在實際上喜歡在日曆上有很多空閒時間讓自己能出去散步，可以靈活地處理最後但非常重要的事情。假如預先知道會議會產生不愉快的狀況，不妨事先做些準備，讓自己輕鬆一些，留給自己時間和空間，對我們的心理健康和成長至關重要。

剝奪睡眠會導致憂鬱

健康飲食和鍛練只是保持健康身體的一部份，如果每天睡眠不足，不僅會影響健康還會影響智力、衰老和長壽。許多高成就者經常自我縮短了睡眠時間。有些人說今天睡不好，明天可補救，事實上一個晚上睡不好就有可能傷害到記憶和腦部，為何不把每天的睡眠視為最重要的事情來看待。

睡個好覺對健康至關重要，但是如果有太多的壓力和無數艱鉅責任就無法擁有充足和良好的睡眠。問問自己「值得為這份工作如此賣命犧牲嗎？」如果不是，可能需要換個工作、改變生活或交友的方式。

花點時間享受小樂趣

Janghyala是個大人物，在人際關係中小事情很重要，同樣的在生活中小小的快樂可以使我們一天朝氣蓬勃。

每天我都會嘗試一些讓自己感到高興的小項目，這些小節目應該與工作沒什麼關係，可以是幫助他人、唱歌、看喜劇、與朋友交談、彈鋼琴、遠足、在餐廳用餐或參加音樂會。

取笑自己

我之前寫過，為了健康我們需要大笑，特別是在自己犯錯誤的時候。當你把事情搞砸時要提醒自己，首先不要責怪自己或他人，要大聲地笑，這雖然是一種假笑，但還是要一直笑，笑到這種假笑激勵出真笑，你就能釋懷自己或對他人的不滿和責怪。

哈哈！哈哈！哈哈，你今天笑了嗎？……生活不僅僅是美妙的，它還是豐盛偉大的。