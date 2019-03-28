西雅圖民眾全美第二纖瘦 德州肥胖率全美最高

（本報訊）毫無疑問，美國是全世界國民健康水平最低的國家之一。經濟合作與發展組織調查顯示，年滿15歲的民眾平均40%患有肥胖症。

近日，個人理財網站WalletHub分析指出，西雅圖是全美肥胖率第2低的城市，也就是說，西市居民在全美最纖瘦榜單中排在第2位，僅次於舊金山（San Francisco）。位於第3位的便是西雅圖的「鄰居」——波特蘭（Portland）。

WalletHub的分析因素並不僅限於各地民眾的肥胖指數。在篩選出100個全美人口最多的大城市後，WalletHub觀察各地民眾的超重比例、肥胖症比例、心臟病患病率、進食缺乏蔬菜水果民眾比例及一些鄉鎮區域缺乏健康食品的情況，最終得出評比結果。

疾病控制和預防中心表示，網站中顯示，在2008年一年內，美國人因肥胖所花費的金錢便高達1,470億美元；而每位患有肥胖症的民眾在醫療費用方面平均比正常體重的人高出$1,429。同時，肥胖症還有可能引起心臟病、中風、二型糖尿病及一些類型的癌症。

專家表示，民眾若希望變得更加健康，則需要從細節方面徹底改變生活習慣，多食用蔬菜、水果及堅果類食品。不要突擊減肥，只有循序漸進的減重才能更好地維持結果。

在此評比中，「最瘦的城市」前3名全部位於西海岸，分別是舊金山、西雅圖及波特蘭。而最為肥胖的城市前3名分別是：德州的麥卡倫（McAllen）地區、路易桑那州的什里夫波特（Shreveport, Louisiana）及田納西州的孟菲斯市（Memphis, Tennessee）。