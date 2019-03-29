即日起至四月十四日交通嚴查 專心駕駛別再分散注意力看手機

(本報訊)華州交通安全委員會日前宣佈，自三月二十八日開始至四月十四日，全華州路面將會增派超過一百五十名交通執行巡邏人員，監察分心駕駛者，特別針對駕駛時手持手機使用各種手機功能人士。違例者初犯會被罰一百三十六元，重犯則會收到二百三十四元的罰款單。

交通安全委員會計劃經理艾力加表示，華州駕駛者需要知道假如他們在路上，就要停止接觸手機。假若被發現駕駛時分散注意力，執法單位是有權向他們開發罰款單。猶幸在華盛頓州路面上設有很多路標，提醒駕駛人士安全盡在他們自己手上，放下手機，利用耳機來接聴來電會利己利人，也不用令巡警們總是盯著大家是否在駕駛時拿著手機。

艾力加指出在去年十一月，委員會曾進行一項研究，發現自二Ｏ一七年開始至二Ｏ一八年為止，駕駛期間同時手持手機使用者明顯下降百分之四十。近期該委員會訪問來自華州各地的一些年青駕駛者時，向他們查詢如何向親朋戚友呼籲不要在駕駛時分心。其中一名來自伯明罕市的年青人梅爾指出，他的好友出了車禍，被另一名分散注意力的駕駛者撞傷，這是一個很好的例子去告戒大家安全駕駛放下手機的重要性。

梅爾表示，自從他知悉友人的遭遇後，他自己在駕駛時就先會將手機關掉，然後將手機放在車廂內的盛杯位置，直至到達目的地他才會取回手機打開使用。他同時也會通知朋友他因為在駕駛中，所以暫時不會發短訊。因為他深知一不留神，不消五秒鐘就能發生意外，危害自己及他人。

全委員會計劃經理艾力加向駕駛人士重申，分心駕駛其實並不局限於使用手機，在駕駛時進食，調較收音機或者照顧小孩與竉物都容易造成駕駛意外。即使汽車停在交通燈前或在街⻆，司機也要繼續留意路上情況，直至到達目的地，將車輛停泊妥當，才真正完成一次安全駕駛。