明仁天皇將於4月30日退位，平成時代將在第31年落下帷幕。5月1日新天皇德仁即位、年號改為令和後，日本政治和經濟面臨的氛圍有可能明顯改變。 德仁表示自從2016年8月8日父親明仁正式宣佈想退位後，他就開始思考將來自己所該負起的重責。他將持續努力，參考過去日皇所為，與民同在，與民共悲喜，扮演好身為象徵天皇該盡的職務。

日本皇室

日本皇室被認為是世界上最古老的皇室，第一代天皇於西元前660年2月11日即位。日本國憲法1946年11月3日公佈，隔年5月3日實施，憲法第一條明文規定，天皇是日本國的象徵，是日本國民整體的象徵，其地位以主權所在的全體日本國民的意志為依據。亦即天皇不具有干涉國政的權力。

目前日本皇室有18人，最高齡的是95歲的三笠宮妃百合子，最年少的是二皇子秋篠宮家的長男悠仁，現年12歲。

日皇明仁4月30日退位後，稱謂改成「上皇」，皇后美智子改稱「上皇后」，暫時移居位於東京都港區的高輪皇族寓所，公務活動由兒子與媳婦，也就是新日皇德仁及皇后雅子接棒，開啟新年號的新時代。德仁現年59歲，是歷代日皇當中第二高齡即位者。

日本年號

日本年號是一種日本的紀年法，年號用於區分時代，年在日本人的心裏深深紮根。從大化革新時開始學習中國使用年號制度，起初和中國明朝之前一樣不只在更替君主時換年號，後來更換年號的權力甚至掌握在幕府的手上。

在古代時， 日本年號都是採舊曆，一直到明治五年12月3日（1873年1月1日）改用西方通行的陽曆，成為明治六年1月1日，從此就完全使用陽曆。

明治天皇登基時頒佈命令，改為一個天皇固定使用一個年號，稱為「一世一元」，也改變了以往遭逢天災人禍或是有人事異動時會更改年號的習慣。

出自《萬葉集》

4 月1 日日本宣佈新年號為「令和」，令和的原句是《萬葉集‧卷五》的梅花歌序「初春令月，氣淑風和」，意指「在初春這個美好的月份，氣息溫和怡人」。

《萬葉集》的梅花歌共有32首，是在天平二年（ 西元7 3 0 年） 正月13日，由當時統治九州最高機關，也是負責接待中國與朝鮮的來日使節團的太宰府最高長官「大宰帥」大伴旅人招待九州官員一同賞梅飲宴、吟唱詩歌。這32首梅花歌連同序言，就是這位當時權傾九州的大伴旅人的作品。

與張衡《歸田賦》有關係？

唐朝（ 公元618年－ 公元907年） ， 日本首任遣唐使是公元630年的犬上御田鍬。此後日本陸續都有使節派遣往唐朝達十多回合，直到894年廢止後再沒有繼續，中間時間長達200多年。西元730年日本大宰府最高長官推測應該有讀過張衡的歸田賦，所以寫出雷同的詞句。

張衡（78－139），今河南南陽市石橋鎮人，東漢時期偉大的天文學家、數學家、發明家、地理學家、製圖學家、文學家、學者，在漢朝官至尚書。他在地震學的發展作出了不可磨滅的貢獻。由於他的貢獻突出，聯合國天文組織曾將太陽系中的1802號小行星命名為張衡星。

張衡作東京賦、西京賦、同聲歌、歸田賦和四愁詩均極有名。歸田賦寫於西元139年以前，為中國文學史上第一篇描寫田園隱居樂趣的作品，同時也是漢代第一篇比較成熟的駢體賦。其中有「仲春令月，時和氣清」的文句，或許這是令和年號的出處。

新年號新氣像

日相安倍晉三說，新年號像徵「期盼跟國民一同建設一個讓年輕人充滿希望的日本」。

在採用「令和」年號的頭一年， 日本將接連出現多項重大活動，包括美日貿易談判、6月將在大阪主辦G20峰會、提高消費稅率等。

在皇太子德仁5月1日即位後不久，美國總統川普可能訪日，成為新日皇即位後首位會見的外賓。

皇太子德仁

德仁（1960年2月23日—），目前是日本親王，是天皇明仁與皇後美智子長子。

德仁愛好廣泛、多才多藝，喜歡爬山、擅長寫作，特別是音樂天賦過人，會拉中提琴和小提琴。德仁對於人生特別有感觸，他認為在時代洪流下，皇室的風氣也會一點一滴改變。

皇太子德仁親王，現任日本紅十字會名譽副總裁、學習院大學歷史館客員研究員。在1986年的一次音樂會上，他與小和田雅子相識；1993年（平成五年）6月9日兩人結為連理；婚後，雅子經歷過一次流產，承擔為皇室傳宗接代的巨大壓力。2001年（平成十三年）12月1日長女敬宮愛子內親王誕生，後得了憂鬱症。

盡管雅子終於生下小公主愛子，但未能如王室所願生個男丁。德仁親王具有皇太子的身份，是日本皇室第一順位的繼承人。