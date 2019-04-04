2人非法走私象牙遭起訴 其中1人為華裔

（本報訊）4月2日，來自埃弗雷特（Everett）的男子Donald Frank Rooney和西雅圖華裔男子陳雲華（Yunhua Chen音譯），因非法走私象牙製品遭到起訴。

曾在2015年由已故微軟聯合創始人保羅艾倫（Paul Allen）大力支持的第1401號議案，經華州選民投票後通過，並於2016年正式生效。

該議案禁止以販賣瀕危動物相關製品牟利，任何販賣、購買、交易及分銷瀕危物種，如大象、犀牛、老虎、獅子、美洲豹、獵豹、穿山甲、海龜、鯊魚及雷魚等動物製品者，均屬重罪。

這是華州在法案通過後首次提出起訴，2人案件經調查並無關聯，但均因一級非法走私瀕危物種製品罪名遭到起訴。

在Rooney的案件中，華州漁業及野生動物部門工作人員，因在網絡售賣連接中發現疑似象牙製品而聯繫到他，在其手中購買了3件產品，經基因鑑定為象牙，警方隨後在該男子家中搜到1,600餘件象牙產品。

而在陳雲華案件中，相關工作人員聯繫到一自稱從其手中購買象牙產品的人，經鑑定也確認該產品為象牙製品無疑。

一級走私瀕危物種罪屬C級重罪，2人一經定罪便有可能面臨最高5年的有期徒刑，及最高10萬美元的罰款。同時，2人還將繳納4千美元的野生動物刑事罰款。