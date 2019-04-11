世紀離婚案塵埃落定 首富未易主 第3女富豪誕生

（本報訊）近日，鬧得沸沸揚揚的「世紀離婚案」終於塵埃落定。亞馬遜總裁貝佐斯（Jeff Bezos）及其前妻麥肯基·貝佐斯（MacKenzie Bezos）相繼發佈推文，公佈了二人的「離婚條約」。

麥肯基推文稱「非常感恩在彼此及關心我們的每一個人的幫助下，我已經與傑夫完成了解除婚姻關係的程序。我非常期待接下來我們作為子女父母及朋友的相處關係。非常高興可以將我在《華盛頓郵報》及藍色起源公司（Blue Origin）的所有權益，並將我們名下的亞馬遜股份75%及我所有的投票權讓給他，用以支持他與其團隊對於這個偉大公司的持續貢獻。我對於自己的未來計劃十分興奮。感恩過去的同時也期待知道未來將會如何。」

貝佐斯在推特中稱「我對於以鼓勵及愛心來向我們伸出手的親人和朋友們深表感恩。這其中的意義超乎你們的想象。尤其是感恩麥肯基，感謝她在此過程中的支持和善良，我非常期待未來與她作為朋友和孩子的父母開展一段新的關係。在我們一起的工作中，麥肯基的能力展露無遺。她是一個極佳的伴侶、合作夥伴及母親。她機智、聰明且富有愛心。在我們未來的道路上，我知道我還會從她那裡學到許多。」

在這樁全世界最貴的離婚案中，麥肯基最多可獲得亞馬遜8%的股份，可或許是顧念舊情，她僅得到4%股份，這一筆財產金額超過350億美元，使得麥肯基一躍成為全球第3女富豪。身價僅次於歐萊雅集團繼承人弗朗索瓦絲·貝當古·梅耶爾（529億美元）及沃爾瑪女繼承人艾麗絲·沃爾頓（450億美元）。然而在分出巨大身家後，貝佐斯的世界首富地位卻未曾動搖，仍以1,100億美元身家穩居榜首。

另一方面在貝佐斯離婚案結束後，故事的另一女主角勞倫·桑切斯（Lauren Sanchez）與其結婚14年的丈夫、好萊塢巨擘懷特塞爾（Patrick Whitesell）已經雙雙遞交離婚申請，並在尋求對他們的兩個孩子的共同監護權。