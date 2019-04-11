中國女性購屋創新高 男人靠不住 房子跑不掉

（本報訊）最新報告顯示，中國大陸女性購買房屋的比率已達46.7%。專家分析，對現代的大齡單身女性來說，男人是靠不住的，買間房子跑不掉比較有安全感；「城市剩女的本質是把一些男性剩下了」。

貝殼找房日前發佈「2019年女性安居報告」，分析北京、深圳、上海、杭州等12個一、二線城市的中古屋交易資料，並對近千名18至50歲女性進行購屋調研。

調查顯示，2018年，女性購買房屋的比例來到4 6 . 7 %的新高，且30歲以上的單身女性買房比例正在逐年增加，去年達到4 7 . 1 %的最高點，幾乎逼平男性購房者。同時，一線城市大齡女性購房群體占比要高於二線城市，說明一線城市大齡女性購房更獨立。

中國評論作家閆肖鋒撰文分析指出，首先，婚姻是靠不住的，男人是靠不住的。以前只要是家庭財產就是共同財產，但根據新的「婚姻法」規定，男方家庭單獨買的房子屬於一方財產，這更加讓女性的安全感降到新低，逼使女性獨立買房。

其次，現在的大齡單身女性都已經是80後往下、90後往上了，誰不是獨生子女？哪個家庭不會支持孩子買房呢？根據報告，已購房的大齡女性約45%是靠父母資助的，只有約29%表示是獨立購買的。所以從財力上，男方女方都有獨立買房的能力。

第三，買房還能夠保值，這是比男人可靠的有效途徑。紅顏易老，不能寄希望于男人當初的表白，只有房子還相對靠譜。無論是在婚戀市場還是在理財市場，房子最抗跌。

報導引述桂花園社區紅娘工作室負責人許振音指出，愈來愈多的單身大齡女性開始自己買房子，她們的可匹配範圍相對男生來說要窄得多；倘若男女雙方都無房，大齡姑娘卻仍然希望男方有房有車，相親成功機率會更低。

許振音說，女性尤其是單身大齡女性對房子的認可和依賴性更強，在還沒找到另一半的前提下，買房能帶給她們很大的安慰，而且反而更容易推動促成和諧美好的婚姻。