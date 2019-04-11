西雅圖青年交響樂團 5月5日將年度演出

靜雯博客

如欲參看英文原文請瀏覽：nwasianweekly.com, under the opinion section

根據科學研究，音樂是培養孩子的認知技能和老年人對癡呆症（Alzheimer）記憶的有力工具。

所以，當有人邀請我參觀西雅圖青年交響樂團（SYSO）排練時，我一口答應。SYSO是自1942年以來美國規模最大、歷史最悠久的青年管弦樂團。

關於青年管弦樂隊我注意到的三件事。首先，大多數成員都是亞洲人。成員的地域多樣性來自華州各地，年輕人的守時是讓我感到意外的。星期六早上，當我在那裡時，117名學生中只有一名遲到了幾分鐘。

3月29日，當上百成千的人擠滿在華盛頓大學的 quad遊賞盛開的櫻花時，SYSO青少年無視花朵的魅力和熙熙攘攘的人群，朝著第一座建築音樂廳走去。帶著他們的樂器走進地下室的第三層，學員們在那裡要為一個重要的里程碑做著準備。5月5日，SYSO將在西雅圖市中心的Benaroya音樂廳演出，傳統上入場券會被售罄。看到SYSO成員如此敬業我十分地敬畏。孩子們不都是喜歡在週六早上睡個懶覺嗎？還是去做一些運動？或者做一些有趣的事情？

SYSO成員之一的Shintaro Taneda說： 「排練是她一週的『真正亮點』。我能夠學習各種不同的管弦樂曲目，為我的未來做好準備，並能與朋友交談並建立新的聯繫，能與具有相似興趣的其他人交談很有趣，因為在公立學校並不總是這樣。」音樂是一種共通語言，結合人際關係，超出了語言的能力。

SYSO董事會主席兼前校友Alice Ikeda說：「SYSO的一大部份是與社區有關係的，SYSO是一個最先進的管弦樂隊，孩子們來自華州，甚至遠至加拿大溫哥華及華盛頓州南邊的溫哥華。這些來自全州各地的孩子都希望與其他喜歡音樂的孩子一起表現出最高水平的音樂演出。」各位能想像這些父母為了孩子的排練需要開車100多英里到西雅圖的辛勞嗎？

Ikeda是前羅斯福高中（Roosevelt High School）的學生，回憶起她的SYSO時代說，她的一個樂隊成員來自華州北邊的Bellingham。

Yoshi Minegishi是SYSO董事會成員之一，說：「我遇到了很棒的孩子，他們有可能我從來沒有機會見到他們。大家都不同，但代表的是許多不同文化、不同的個性、不同的社會經濟環境和不同的地區－－但共同之處是都熱衷於散播音樂，並了解到一個多元化的社區聚集在一起可以創造美好的事物。這些學生非常自律，他們按時開始，在排練中十分積極。」一旦學生們進入房間，他們就立即安頓下來，調整樂器，準備好演奏。房間裡幾乎沒有人說閒話或聊天，唯一的噪音是樂器和樂譜放在譜架上。這些年齡在14到19歲之間的人可能年輕，但他們對音樂的熱情和承諾，與西雅圖交響樂團的成年人一樣強烈。如果大家不看他們只是聽他們的表現，是很難猜出來他們只不過是一群十多歲的孩子們。

有些學生可能同時是學校樂隊和SYSO管弦樂隊的學員。Ikeda表示兩者之間的區別在於SYSO更艱難，她說，觀眾花錢買門票看SYSO的演出，這些演出者就被認定是專業藝術家，就被要求要有專業藝術家的表現。

Yoshi表示，一些SYSO過去的成員現在已是全美主要管弦樂隊的音樂家。當被我問及SYSO的一些跟踪記錄時，SYSO立即通過電子郵件向我發送了令人印象深刻的一些明星名單，這些名單中的一些音樂家們目前正分別為西雅圖交響樂團、波士頓（Boston）交響樂團、太平洋芭蕾舞團（Pacific Ballet），和在其他著名音樂節活動中演奏。Paul Chihara是著名的畢業生之一，現居紐約，將於5月5日與SYSO合作演出，他是電影、電視和芭蕾舞劇的作曲家；而第一小提琴手且是校友的 Paul Kim現在與e Cleveland 交響樂團合作。

Yoshi 說：「SYSO承擔著團隊開發的重任，樂團和學員們學會尊重每個人，特別是其他族裔，如亞洲人、高加索人（Caucasians ）或其他任何人。他們知道在管弦樂隊演奏需要什麼，而我很確定陳舊的刻板印象會消失。對我來說『尊重』是創造更美好世界的基礎。」目前，SYSO學年有518名學生，有些學生早在3歲就開始學習音樂。根據SYSO臨時音樂顧問 Anna Edwards 的說法，約有65-70％的音樂家是亞裔美國人。我沒有在管弦樂隊看到任何一位非洲裔美國學生，Yoshi 也意識到SYSO缺乏這種多樣性。

要進入SYSO，學生將被要求參加試鏡。Ikeda表示，這是一個「野心勃勃」的計劃，SYSO每年表演3到4場。Yoshi 說有經濟需求的學生可以申請獎學金。學費可能是學生繼續留在樂團的一個障礙，每年花費880美元到1980美元/年不等，取決於是哪種管弦樂隊。SYSO每年提供超過200,000美元的獎學金，他補充說，如果只有一個黑人學生在管弦樂隊，他/她可能會孤獨，可能會退出。為了招募非裔美國學生，Yoshi 說SYSO需要提供兩個獎學金，而不僅僅是一個。SYSO於5月4日在Hyatt on Olive 8舉辦了一場籌款晚會，隔天，管弦樂隊將在Benaroya音樂廳演出。如需門票，請瀏覽https://www.seattlesymphony.org/concerttickets/calendar/2018-2019/benaroyahall/syso3

孩子同在樂團接受訓練的樂團主席Christine Chang表示：「亞洲家庭高度重視優質音樂教育，我們的孩子們在本地和國際上都看到了更多亞洲古典音樂家可作為學習的榜樣。這些年輕的SYSO音樂家的辛勤工作和奉獻精神及他們的表現水平，真的非常了不起。」

孩子的成就歸功父母，我可以很自豪地說，小兒子在高中時在學校管弦樂隊拉小提琴。我承認，聽到他開始練習時充滿吱吱的音符和斷斷續續的聲音時，並不是件愉快的事，然而，那些日子我從未抱怨過。

儘管我的日程工作繁忙， 但我從未錯過他的演出，包括他的管弦樂隊在他和哥哥的畢業典禮上動人的演出。我明白當你在家裡有年輕的音樂家時，父母正在經歷些什麼狀況？父母經常是孩子排練的驅動因素，父母的支持和耐心是這些年輕音樂家成功巨大貢獻的推手。我對年輕音樂家的要求是演出前後擁抱你的父母，並感謝他們對你的支持。記得要感謝你的音樂老師、指揮和SYSO董事會成員為許多學生的獎學金籌集資金。在此預祝5月5日音樂會圓滿成功，觀眾聆聽音樂賞心愉快！