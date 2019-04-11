香港財政司長陳茂波訪西雅圖 會晤方威武副市長及微軟高層

(本報訊)香港財政司長陳茂波日前訪美國西雅圖，加強香港與美國的創科合作。在短短兩天逗留期間，陳茂波走訪西雅圖市政府、微軟及一間電子遊戲設計技術學院的管理層會面，促進兩地在創科的聯繫，然後再轉赴三藩市。

在西雅圖市與副市長方威武會面期間，陳茂波介紹香港最新的運輸基建和粵港澳大灣區的發展規劃，同時就推動創科發展及智慧城市交換意見。他指出，西雅圖為美國其中一個高科技樞紐，初創企業發展蓬勃。他此行會走訪多間在西雅圖的創科企業，借鑑美國的成功經驗。

他又指，特區政府在推動創科發展不遺餘力，集中發展生物科技、人工智能、智慧城市及金融科技4大範疇，並確保投放足夠資源，至今的承擔額已超過一千億元。隨着國泰航空展開香港至西雅圖直航服務，他期望能進一步加強兩地的聯繫和合作。

陳茂波之後參觀DigiPen Institute of Technology，了解該院在推動電子遊戲設計技術的教育工作，並與該院學生交流。該院開辦全球首個電子遊戲設計學位課程，以培育優秀的3D遊戲和模擬軟件的專才。他表示，香港銳意推動創意產業及電子競技產業發展，又邀請該院來港與大專院校開辦課程。

陳茂波亦與微軟公司管理層會面(見大圖)，聽取微軟簡介人工智能的最新發展，和公司在港推動研發及創科教育的情況，並討論大灣區發展為香港業界帶來的機遇。他希望微軟繼續與香港各界攜手推動創科和初創企業發展，利用香港的優勢支持發展粵港澳大灣區成為國際科技創新中心。