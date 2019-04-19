違反《華盛頓動物販運法案》會被控犯重罪

華盛頓魚類和野生動物部門（Washington Department of Fish and Wildlife－－簡稱WDFW）調查員2019年4月2日表示，西雅圖男子陳雲華(譯音/Yunhua Chen)和Donald Frank Rooney因出售象牙物品，涉嫌違反《華盛頓州動物販運法案–Washington Animal Trafficking Act》被控犯有重罪。（相關報導請參看本報上期頭版新聞）

華盛頓州司法部總檢察長鮑勃·弗格森（Bob Ferguson）根據此法案首次提出了指控，該法案於3年多前成為法律，當時選民通過了《第1401號動議案》。

WDFW的探員日前搜索了網絡，按照據稱編碼的語言進行了分類，並進行了秘密調查了兩起案件。司法部長鮑勃表示，這兩名男子都被指控出售大象象牙，這種做法是被法律禁止。

鮑勃說：「執法官員有時間弄清楚如何調查和起訴這些新罪行，但重要的是，當70％的人投票制定法律時，這條法律將會強制執行。通過這樣的法律，這些案件會被起訴，如此可以對瀕臨滅絕的物種產生保護，而華盛頓州是第一個為販運瀕危野生動物制定新的刑事處罰的州。」

據文件稱，去年3月，一名探員發現一名eBay用戶發佈了幾張雕像的照片，這些照片清晰地顯示了“Schreger Lines”，或標有大象或mammoth象牙的標記。探員獲得了eBay的搜查令，確定了西雅圖居民陳雲華是eBay用戶，然後確定了向陳雲華購買象牙品的人。然後，USFWS的代理人，與路易斯安那州（Louisiana）的一名男子取得了聯繫，並沒收了這名男子據稱他是向陳雲華以1300多美元購買的雕像。根據沒收的雕像以DNA測試的結果，確認雕像是用非洲象的象牙製成的產品。

Rooney的案子早在2017年10月就開始了，當時一名探員在Craigslist上搜索“netsuke”，在確定netsuke可能是象牙之後，WDFW設立了一個秘密調查並安排一名便衣偵探與Rooney見面冒充買主。據稱，Rooney告訴偵探他從家庭成員那裡繼承了一系列象牙品，並表示他在eBay和Craigslist上賣了數百件。偵探在訪問期間從Rooney手中買了三件物品。這位偵探表示，一名USFWS法醫科學家對這些象牙進行了DNA測試，結果發現三件雕品都是出自非洲象。

根據總檢察長辦公室的新聞稿，後來警方搜查了Rooney，對他的移動房屋（mobile home）進行搜索並查獲了他們懷疑可能含有象牙的1,600多件物品。

Rooney和陳都不是以他們姓名登記的手機短信或電話號碼來回覆與買主的交易行為。總檢察長表示需要時間來制定處理這些案件的公式。在2015年通過該倡議後，他的辦公室召集了一個工作組，其中包括WDFW，USFWS和本地檢察官，以幫助確定該如何執行這條法律。

總檢察長環境部門負責人Bill Sherman表示，他也開始與最初推動保護野生動物計劃的Paul Allen公司的Vulcan、西雅圖Woodland公園動物園，及華盛頓大學追踪非法犯罪象牙網絡的專家 Samuel Wasser等進行討論。Sherman說：「我們不僅要了解我們應該如何應用這項新法律，還要採取一套切實可行的措施來調查和提出刑事指控。」

與此同時，WDFW開始工作人員的訓練。WDFW副執行執行官Paul Golden表示，在該倡議通過後不久，其中一名偵探前往USFWS法醫實驗室學習如何識別象牙，參加古董拍賣和銷售，以了解瀕危物種的市場。他們參加的每次拍賣都以象牙為特色，或提供新出售的非法虎皮或獅子皮。此外，相關部門還處理了不少有關教育這方面案件的措施，告知古董商和拍賣商這條新法律。

華盛頓是第一個為販運瀕危野生動物制定新刑事處罰的州。支持者將該倡議視為一種威懾力量，旨在減少美國對全球被開發或偷獵的物種的需求。儘管禁止跨境商業象牙貿易，非洲大象的人口仍然大幅減少，許多國家仍然允許國內象牙交易（domestic-elephant ivory trade），這仍可能會增加非法需求。

WDFW副執行執行官Paul Golden說：「讓我們不要從位於Orchard港市中心的一位80歲的房主拖走爺爺的古董，讓我們試著找出是誰將產品帶入我們這一州，以此作為我們的首要任務。我們或者試圖尋找那些清楚地知道他們所做的事情是非法的，或者試圖隱蔽或謹慎從事或誤導他人的人。」他表示，偵探們開始關注賣家使用編碼語言的拍賣行為和網上銷售狀況。立法機構上屆會議提供的資金允許WDFW增加兩名偵探來參與該倡議。他說，有幾個案件準備起訴，等待DNA測試結果，但這是一個挑戰。

Golden表示，大象象牙在視覺上很難， 重點在區別於法律未涵蓋的mammoth象和乳齒象（mastodon）象牙，但經過DNA檢測就會判定無誤。

但最靠近的大象犯罪實驗室DNA測試設施是在俄勒岡州（ Oregon ） 的USFWS實驗室。聯邦機構一直在幫助測試WDFW調查的材料，但收到結果可能需要將近一年的時間來鑑定。從長遠來看，實驗室可用性將成為一項挑戰。Golden表示，自該倡議通過以來，WDFW收集了大量象牙作為證據。此外，近100磅的象牙由民眾捐贈或由USFWS提供給該機構進行培訓。到上個月為止，偵探們進行基本的象牙鑑定訓練，他預計會有更多的調查將陸續展開。

總檢察長表示，環境犯罪和野生動植物販運是保護野生動物最重要的一環。他說：「我們認為，執法可以起到阻止我們在全球範圍內對瀕危物種造成傷害的悲劇。」

Woodland 公園動物園和WDFW邀請公眾在星期六上午10點至下午2點放棄瀕危物種製成的產品，請擁有這種產品的民眾前往位於北50街和 Fremont大道北的動物園南入口處的河馬停車場（Hippo parking lot），這些物品將交由執法部門保管。動物園在一則關於其“Toss the Tusk”的新聞稿中表示，官員不會向當事人提出任何訊問，前25名交物品的民眾將獲得動物園的免費入場通行證。