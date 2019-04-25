靜雯博客

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在陌生的地方，任何人都可能遇到意外的狀況，預期和準備可以幫助旅行者避免不幸。以下是經驗豐富的旅行者提供的一些有價值的提示，可以幫助大家減輕旅途中的焦慮。

如何處理錢

如果是扒竊出沒橫行的國家，就不應拿著可作為竊賊下手目標的行李袋。旅行大師Rick Steves 把他的錢放在錢帶（money belt）裡。我的腰包（fanny pack）裡不僅有錢，還包括我的護照和信用卡。如果是背包（backpack），應該把它轉背在身前而不是背後。將錢包（purse）放在胸前可能是個好主意。有些女人告訴我會把錢藏在胸罩裡，男人會藏在鞋子或襪子裡。而我經常是穿著長褲和有暗袋的外套。

在旅行期間購買物時，要確保拿回正確的找零退款。一些商店店員可能會少給找零的錢，只是因為您不熟悉外國的貨幣。

用自動提款的 ATM 機時要小心。確保沒有人盯著您，或從後面偷看您的PIN碼。朋友告訴我，他從ATM取款後，意識到自己需要更多錢，所以重新插入了卡片，機器立即停機。一個原因可能是機器認為有人使用了盜卡。仔細計算旅行時需要提取的現金額。如果ATM不起作用，需要有備份計劃。也許，要知道如何聯繫上您的銀行。此外，要記錄下信用卡或ATM卡號碼，以防萬一丟失，這樣在報失時會更容易些。

安全

我家先生非常擅長檢查酒店的窗戶、門和鎖。鎖住酒店房門很重要，特別是在晚上睡覺前。然而，當我們在冰島（Iceland）時，有人在一家精品酒店偷了我的錢。那家酒店很可疑，當我們關上通往房間的門時，認為是被鎖定了，然而並沒有。房間必需用鑰匙才能鎖上，但酒店從未告訴我們這件事。我們離開後不到一小時，我的錢包就被偷了。因此在離開房間前，務必確保門是被鎖緊的。

要在腦子裡快速製作一張酒店地圖，以備萬一發生火災時，知道將如何逃生？

許多城市因犯罪而臭名昭著，因此會讓您裹足不去嗎？不需如此，仍然可以去遊覽，但要格外小心和自信。2001年， 我在摩洛哥的卡薩布蘭卡（Casablanca, Morocco）乘出租車後，一群年輕人圍著出租車門，以致我們無法出去。「退後」我用英語大喊。那些孩子很快就走開了。說實話，我很害怕，但我別無選擇。那些流氓本來是可以抓住我拿走我的包。沒想到我大叫一聲，他們就四散而去。

當旅行時，特別是在我感覺不安全的地方，我會穿上最差的衣服，以免引起他人的歹念和覬覦，不要穿著高跟鞋。當在異國他鄉時，沒有人認識您。全然不需要試圖打動或吸引任何人，生存是最重要的。我總是穿上網球鞋，以防萬一必需為自己的生命而戰時能快速離開。

做足準備

打包好所有必需品。社區志願者Harvey Rubinstein 建議手電筒可以發揮重要作用。有一次，他住的酒店沒電，這天手電筒救了他。如今， 大家可以用手機的照明設備。

將洗漱用品放在手提行李中，或許在坐飛機的行程中，可以方便拿取。如果您戴眼鏡，在旅行時要準備另一副備用。

避免不吃某些食物

街頭食品可能不衛生，有可能導致食物中毒。準備隨身藥包以備不急之需或找醫生。退休律師 Mike Bennett 曾經有一次讓他感到非常可怕的旅行經驗，事後來看，如果他當時去了醫院可能會更好。實際上，更好的方法是小心在海外吃的東西。在餐館喝瓶裝水而不是提供的冰水。對我來說，最好的飲料總是殺死了大部份細菌的熱開水。

如果生病了就呆在家裡

我們曾經搭乘遊輪出行。一名乘客心臟病發作。遊輪沒有合適設備無法應對這種災難。一架直升機抵達接載這位遊客前往附近的醫院。直升機的費用為25,000美元。另一位朋友說可能要花費80,000美元，具體取決於距離。如果不舒服就不要去旅行，等好了再說。雖然已經支付了旅行費用， 最終可能會損失一些錢。但總比已經生了病，還去冒險離開家鄉，這是不智之舉的決定。

另一位朋友的父親在中國走了四層樓後心臟病發作， 後來在一家醫院過世，遺體被運回西雅圖。旅行是耗體力的， 在活動時不要過度。

保持健康

阿拉斯加航空公司 Alliances＆Product 常務董事 Brett Catlin 表示，保持身體的水分非常重要。 喝下三倍你認為可能需要的水份，避免咖啡因和酒精。其次，要運動。當到達目的地時，重新安排以心血管中心（cardiovascular-centric）的常規作息。第三，注意碳水化合物的攝取，選擇較清淡的食物，如果可能的話，嘗試與目的地一致的時間用餐。

保護自己 保護自己

如果您是獨自旅行的女性，要想辦法保護自己。不要向陌生人透露你是獨自一人。問問自己是否需要準備胡椒噴霧器 (pepper spray) 或其他自衛配件。可以在網上買到這些物品。

如果各位在旅行時有更多的生存技巧， 請發送給我。與此同時，祝大家在旅程中勇敢冒險愉快！