金郡巴士計劃提供暴風雪天免費乘車方案

（本報訊）日前，金郡（King County）議員Jeanne Kohl-Welles提出計劃，將制定新法在未來暴風雪天氣內，令金郡巴士（King County Metro）免收乘客車費，提供免費乘車服務及避難所。

Kohl-Welles的計劃指出，在金郡巴士啟動緊急雪天網絡時，所有巴士將供乘客免費乘坐。這一雪天應急網絡創建於2008年，當年一場暴風雪席捲西雅圖地區，而市府要求以撒沙代替撒鹽融雪，造成本地數週交通癱瘓。當時金郡巴士的緊急雪天網絡將服務班次減半，這一應急措施在今年2月的暴風雪中再度被啟用。

然而這一應急系統一旦啟用，巴士班次將大幅減少，多數未被削減的班次也會晚點，造成乘客等車困難。Kohl-Welles表示，在這一情況下，令乘客免費乘車，保障民眾出行安全十分必要。在確保安全的同時，令無家可歸人士進入緊急避難所是另一重大責任，在今年的暴風雪中，共計有3人因暴露在雪天無處躲避而被凍死。

Kohl-Welles稱自己已要求金郡巴士預估此項計劃所需要的資金，但認為這筆資金數額並不會非常巨大，因為本地遭遇暴風雪的概率很低，同時緊急營運網絡啟用後，巴士服務班次大幅減少，為乘客提供免費搭乘服務並不會造成巨大損失。